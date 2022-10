HJELPER KVINNE: Her hjelper gravide Megan Warfield en kvinne som sitter fast i bilen sin. Foto: Bowleys Quarters Volunteer Fire Rescue and Marine

Høygravid brannkonstabel (30) hjalp til i bilulykke – så startet fødselen

Megan Warfield hylles for jobben hun gjorde til tross for at hun involvert i bilulykken og gravid i niende måned.