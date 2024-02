Hørte hylende kunder – ble møtt av dette synet

Stine Rustli Solhaug (38) tror ikke svanen hadde et butikkærend, men at den søkte ly fra stormen «Ingunn» som herjet på utsiden.

Onsdag skulle Stine Rustli Solhaug (38) bare en tur på den lokale Kiwi-butikken i Kyrksæterøra i Trøndelag.

Mens hun sto i kassen og skulle betale, ble det et skikkelig spetakkel rundt henne.

– Det var noen rundt meg som begynte å hyle, noen som tok opp telefonen for å filme og noen som stoppet opp, sier Rustli Solhaug til TV 2.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

– Hva i alle dager?

38-åringen ble nysgjerrig, og måtte strekke litt på seg for å se etter hva alle reagerte på. Så merket hun det:

– Det sto en stor svane der, forteller hun.

Fjørkreet hadde kommet inn skyvedørene til butikken og viftet med vingene rett ved kassen.

– Jeg tenkte bare: Hva i alle dager, det var jo litt merkelig. Så var det litt morsomt også. Det var mange som lo, forteller Rustli Solhaug.

UVANLIG SYN: Det er ikke hver dag Kiwi får kunder av dennne typen i butikkene sine. Foto: Privat

Hun forteller at noen av de andre kundene ble redde, men de fleste var nysgjerrige på hvilket ærend svanen hadde på butikken.

– Jeg tror han har kjent at stormen var på tur, og at den ville inn i ly, sier 38-åringen og refererer til stormen «Ingunn» som herjer i deler av Norge nå.

– Eller at noen kanskje hadde gitt den brødskiver utenfor Kiwi.

Hjalp den ut

Rustli Solhaug tenkte at hun måtte hjelpe til med å få svanen ut igjen.

Hun tok opp foten sin for å komme seg forbi den hvesende svanen, og hentet en handlekurv i nærheten.



– Jeg dyttet den rolig og forsiktig ut døra igjen, og han tasset nå ut, han, forteller hun.

Hemnværing forteller at det ble en del fliring i kassen da hun gikk tilbake for å betale for varene sine.



38-åringen har aldri opplevd noe lignende før, og forteller at svanen fortsatt var på utsiden av butikken da hun dro derfra.

– Svanen har blitt litt kjendis nå, for det er mange som filmer den mens den trasker rundt butikken og i trafikken.

Selv har hun lagt ut en video av svanen på handletur, som har fått over 12.000 visninger på TikTok.