Hørte en summelyd fra burgeren – så kom sjokket

Georgia Pool fra England dro innom McDonald's for å kjøpe seg mat. Først da hun kom hjem, hørte hun plutselig en summelyd.

Kvinnen trodde lyden kom fra øreproppene hennes, men skjønte fort at det kom fra hamburgeren hun nettopp hadde kjøpt.

Pool åpnet burgeren og fikk sjokk da hun så hva som var i maten.

– For å være ærlig har det satt meg skikkelig ut. Jeg ønsker ikke å spise takeaway-mat igjen. Spesielt ikke McDonald's, sier Pool til TV 2.

Det var Birmingham Live som først omtalte saken.

Fløy ut av burgeren

Pool hevder at det kom en flue flyvende ut fra osteburgeren da hun åpnet den. Etter hvert så hun også flere flueegg.

– Jeg blir kvalm av tanken på at jeg hadde spist en Big Mac før jeg tok ut den doble osteburgeren og fant en slik magevendende overraskelse.

Hun forteller videre til TV 2 at hun tror matkjedens raske service kan være årsaken til at ansatte ikke har merket flua.

EGG: Flere steder på hamburgeren var det flueegg som hadde blitt til larver kun et døgn etter. Pool hadde kjøpt burgeren. Foto: Privat

– Jeg tenker bare på at dersom jeg ikke hadde sett den flua fly av gårde, så ville jeg spist burgeren! Jeg prøver også å forstå det faktum at McDonald's har klart å pakke inn en levende flue, sier Pool.

Briten forteller at hun sparte på burgeren for å ha bevis, og flueeggene hadde blitt til larver et døgn senere. Hun oppfordrer derfor andre til å sjekke maten sin dersom de tror noe kan være galt.

Se video av hamburgeren øverst i saken.

McDonald's beklager

Pool sier at hun først prøvde å kontakte den aktuelle restauranten til McDonalds. Ettersom linjene var opptatt, delte hun opplevelsen og bilder på Twitter og Facebook.

En talsperson for McDonald's har svart på klagen til Pool og beklager opplevelsen hun hadde.

– Mattrygghet er av største betydning for oss. Vi legger stor vekt på kvalitetskontroll, og følger strenge standarder for at kundene skal være fornøyde.

Videre sier talspersonen at de har utført omfattende undersøkelser på restauranten der hun var. En tredjepartsekspert har også vært med, men de fant ingen problemer.

– Vårt kundeserviceteam vil fortsette å ha kontakt med kunden for å finne en løsning, sier talspersonen ifølge Birmingham live.

Pool bekrefter til TV 2 at McDonald's har vært i kontakt med henne.

– Til slutt ba de om unnskyldning og tilbød meg tre hamburger-gavekort som er ubrukelige for meg siden jeg ikke skal tilbake til McDonald's igjen, hevder Pool.