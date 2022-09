Hører gråt midt i mattetimen – så griper professoren inn

Professor Samuel Reed underviste i matematikk ved Lander University i USA, da han plutselig ble avbrutt av gråt i klasserommet.

Da han så seg rundt, merket han at det var en baby som gråt.

Professoren gikk bort til barnevogna, og løftet spedbarnet opp for å trøste det. Så fortsatte han undervisningen, med babyen trygt plassert i armene. Nå får han ros for handlingen sin i sosiale medier.

Det var Lander University som først omtalte saken.

Nervøs for å fortelle

Den lille babyen i klasserommet var to måneder gamle Aria, som er datteren til studenten Peterra Richburg.

Studenten hadde ikke fått barnepass denne dagen. Det førte til et dilemma for Richburg: skulle hun gå glipp av en viktig matematikktime eller ta med Aria til skolen?

Ettersom Richburg har et stort ønske om å fullføre skolen innen mai 2023, valgte hun å ta med Aria til skoletimen.

– Jeg hadde ikke tid til å fortelle professoren at jeg tok henne med meg. Jeg var så nervøs for det, forteller Richburg.

– Hvem vil ikke holde en søt baby?

Da moren var på toalettet midt i timen, våknet plutselig Aria og begynte å gråte.

Professor Reed plukket henne derfor opp for å se om han kunne roe henne ned.

Da Richburg etter kort tid kom tilbake til timen, holdt han fortsatt på babyen hennes mens han underviste.

– Jeg ville også at Peterra ikke skulle føle seg distrahert, slik at hun kunne delta aktivt med de jevnaldrende rundt henne. Pluss, hvem vil ikke holde en søt baby? Gjester, spesielt søte babyer, er alltid et hyggelig besøk, forteller professoren.

Reed forklarer videre at han ikke visste at Richburg var nybakt mor, men at han er glad han kunne hjelpe ettersom han har et barn selv.

– Som forelder tror jeg at jeg alltid har hatt en sunn forventning om at «samfunnet mitt skal hjelpe meg med å oppdra dette barnet», ikke sant? Jeg føler at det ville vært hyklersk av meg å ikke være villig til å snu, og hjelpe en annen forelder som trenger litt kjærlighet og medfølelse i øyeblikket, sier han.

Professoren har sagt at Richburg gjerne må ta med Aria tilbake til skolen når som helst.

Virale professorer

Etter at universitetet delte bildet av professorens gode gjerning, har Reed fått skryt i sosiale medier.

«Verden trenger flere mennesker som denne mannen,» skriver en på Facebook.

Flere synes professoren er kul som håndterte situasjonen så elegant:

«For en handling av medfølelse. Flott professor.»

Men en annen skriver også:

«Samfunnet må verdsette dette! Godt jobbet Dr. Reed.»

Reed sier at professorene ved Lander University gjør alt de kan for å imøtekomme sine studenter.

Han forteller også at han faktisk ikke er den første som går viralt for å holde en av studentenes baby midt i undervisningen.

i 2016 var det professor Josie Ryan som fikk nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for å holde en sovende baby på armen, mens han underviste klassen.