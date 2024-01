Hollywood-skuespiller fikk norsk drømmefrieri: – Veldig heldig

Det ble et drømmefrieri da Michael Evans fra Los Angeles gikk ned på kne foran kjæresten sin, Sonia Rockwell, i desember.

Og det var en helt spesiell grunn til at Evans valgte å fri akkurat i Kirkenes i Norge.

Det var iFinnmark som først omtalte saken.

Dro en hvit løgn

Rockwell er halvt norsk, og har familie i Trondheim – derfor ønsket Evans å fri til henne i Norge.

– Jeg ønsket å hedre Sonias arv, og å fullføre et punkt fra hennes «bucket list» om å sove på et snøhotell, sier Evans til TV 2.

For at kjæresten ikke skulle forstå at de dro til Norge for at han skulle fri, måtte Evans dikte opp en hvit løgn.

– Jeg diktet opp et bryllup, og sa at bruden var fra Kirkenes og at de hadde valgt å gifte seg der på bestemorens bursdag, sier han.

HALVT NORSK: Sonie Rockwell er halvt norsk, og har slekt i Trondheim. Her er hun sammen med kjæresten, Michael Evans. Foto: Privat

Evans lagde en bryllupsinvitasjon og sa at han hadde blitt bedt om å si noen ord i bryllupet, slik at de måtte dra dit.

– En ganske detaljert hvit løgn, men jeg kunne ikke risikere at Sonia ikke kunne bli med, legger han til.

Ble sjokkert

Paret dro til Norge i romjulen og Evans hadde lagt flere planer for frieriet.

Men da de spiste middag på Snowhotel Kirkenes, valgte han å endre planene i siste sekund.

Den ene kvelden kom nemlig en person løpende inn på hotellets restaurant mens de spiste, for å fortelle at det var nordlys ute.

FRIDDE PÅ NORSK: Selv om Michael Evans opprinnelig er fra England, og bor i USA, valgte han å fri til kjæresten Sonia Rockwell på norsk. Foto: Privat

– Heldigvis hadde jeg ringen i lomma allerede, og lysets velsignelse var en for stor mulighet til å gå glipp av, forteller Evans.

Da de kom seg ut, gikk Evans ned på kne, tok opp ringen og stilte det store spørsmålet på norsk: «Vil du gifte deg med meg?»

– Hun visste ikke hva som foregikk. Jeg avslørte da at det ikke var noe bryllup, og at hele turen var for henne. Jeg har aldri sett henne så sjokkert før, forteller han.

Og under den eventyrlige himmelen, med grønt nordlys, fikk han et «ja» fra sin kjære.

Paret forteller at de var veldig heldige som fikk oppleve nordlyset begge nettene de bodde på snøhotellet.

FORLOVELSESRING: Her viser Sonia Rockwell frem ringen sin inne på snøhotellet. Foto: Privat

Daglig leder Silje Randa ved Snowhotel Kirkenes AS sier til iFinnmark at hun ikke var direkte involvert i forberedelsene til frieriet, men at hun så frieriet til Evans og Rockwell.

Dette er heller ikke første gangen de opplever at noen går ned på kne på snøhotellet deres.

– Vi har hatt en del frieri, både under nordlyset og inne på snøhotellet. De søker spektakulære omgivelser, sier Randa til lokalavisa og legger til at de synes det er veldig stas.

Vil tilbake til Norge

Til vanlig jobber Evans i luksuseiendomsbransjen i Beverly Hills, og har tidligere drevet med golf. Rockwell er Hollywood-skuespiller og produsent, og har blant annet spilt i filmen «L.A. Gigolo» med Ashton Kutcher.

De nøt oppholdet sitt i Norge med snøhotell, hundeslede og nordlyset i nord, og rakk et Oslo-besøk hvor de blant annet fikk oppleve Operahuset, Akershus festning og julemarkedet «Jul i Vinterland».

Paret har ikke fått så mye tid til å tenke på selve bryllupet enda, ettersom de nettopp ble forlovet.

Likevel kan de fortelle at de har vurdert et bryllup i Norge:

– Norge var utrolig, og vi ønsker å tilbringe mer tid der. Så kanskje vi drar tilbake til bryllupet. Jeg vet at Sonia elsker slott, så vi må undersøke litt, forteller Evans.