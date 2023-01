Hevdet ulovlig bagasjefunn var «Secret Santa»-gave

STEARINLYS: Sikkerhetskontrolløren reagerte på dette stearinlyset fordi det så rart ut. Foto: Transportation Security Administration New England

En sikkerhetskontrollør ved Boston Logan internasjonale lufthavn oppdaget et uvanlig gjemmested i en bagasje tidligere denne uken.

Det skriver Fox 11.

Gave fra kollega

Kontrolløren fant et stearinlys i bagasjen til den reisende, men merket at noe var litt rart med lyset.

Da det ble nærmere undersøkt, fant de marihuana gjemt i stearinlyset, som en 53 år gammel mann skal ha prøvd å smugle med seg.

Da mannen ble konfrontert med funnet, hevdet han at det var en gave han hadde fått.

– Den 53 år gamle mannen hevdet at lyset var en «Secret Santa»-gave fra en kollega, skriver talsperson for Transportation Security Administration (TSA) New England, Dan Velez, på Twitter.

Politiet ble så kontaktet for videre inspeksjon av lyset.

INNEHOLDT MARIHUANA: Sikkerhetskontrolløren åpnet lyset og fant ut at det inneholdt marihuana. Foto: Transportation Security Administration New England

Ulovlig gjennom sikkerhetskontroll

I Boston, Massaschusetts, er det lovlig med bruk av fritidsmarihuana for voksne som er 21 år og eldre.

Marihuana er likevel ulovlig under føderal lov, og kan derfor ikke fraktes gjennom sikkerhetskontrollen.

Kun produkter som er godkjent at U.S. Food and Drug Administration, eller inneholder 0,3 prosent eller mindre THC på tørrvektbasis er godkjent.

THC står for Tetrahydrocannabinol, som er et virkestoff i marihuana.

På hjemmesidene til TSA står det at hovedfokus er å finne potensielle trusler mot luftfart og passasjerer, men dersom de oppdager ulovlige stoffer vil de kontakte politiet.