Hevdet skuespilleren spilte i «Toy Story» – det var bare ett problem

LOS ANGELES: Will Poulter var på reise i Los Angeles da en fan stilte han et rart spørsmål på toalettet. Foto: Christy Radecic / AP

Marvel-skuespiller Will Poulter (30) har gjennom flere år fått høre at han har et unikt utseende.

Nylig var det nettopp utseendet hans som gjorde at han ble gjenkjent på et toalett i Los Angeles – men Poulter-fan`en overså én viktig detalj.

Ingen ekte karakterer

I et intervju med magasinet GQ forteller den britiske skuespilleren at han urinerte på et toalett i Los Angeles, da en fyr kom opp ved siden av ham og sa: «Du er han fra Toy Story, sant?»

Vanligvis blir nok flere skuespillere smigret over å bli gjenkjent fra populære filmer, men det var bare ett problem:

– Jeg svarte bare: «Vel, den er animert,» forteller Poulter.

Og ikke bare var filmen animert, den kom også ut i 1995:

– Da var jeg to år, og de lagde ikke filmen gjennom live action.

Hold up... putting a photo of Will Poulter and Sid from Toy Story together... s**t am I seeing double? 🤣🤣🤣 https://t.co/uQq8q45jfL — SteveFlix+ 🎞️🍿 (@SteveFlixPlus) May 10, 2023

«Toy story» er en kjent animasjonsfilm hvor seerne får bli kjent med gutten Andys leker, som kommer til live. Blant annet Woody, Buzz Lightyear, Mr. Potatohead og Slinky dog.

Karakteren personen på toalettet trodde var Poulter, var Sid Phillips – Andys nabo, som liker å ødelegge leker for moro skyld.

Kommentarer på utseendet

Noen hevder at Sid-karakteren ligner på Poulter, men skuespilleren selv tror fanen kan ha misforstått et bilde som gikk viralt for en stund siden.

Poulter kledde seg nemlig ut som den slemme nabogutten Sid fra «Toy Story» i forbindelse med en anti-mobbeuke, og bildet ble flittig delt på sosiale medier.

TOY STORY: Den første kjente animasjonsfilmen av «Toy Story» kom ut i 1995. Foto: Disney / Pixar

Flere fans har også kommentert at Poulter, som startet skuespillerkarrieren sin tidlig, har hatt en såkalt «glow up» de siste årene.

Med andre ord mener de at han har blitt kjekkere på kort tid.

For bare en uke siden var det en som kommenterte nettopp dette til ham i en bar.

– Man kan jo tolke det som at «du var stygg i den beste delen av livet ditt, og nå ser ting bedre ut,» forteller han til GQ.

Han forstår at de fleste mener det som et positivt kompliment, men understreker at slike kommentarer også kan bidra til et kompleks.

Poulter forklarer at flere bilder som har blitt brukt for å vise hans «glow up» faktisk er bilder med ti års mellomrom, og at han bare har blitt eldre.