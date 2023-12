Hevder populær krem tiltrekker edderkopper

Den siste tiden har det florert av spekulasjoner på sosiale medier rundt den nye kroppskremen til Sol de Janeiro.

Merket har flere populære produkter som mange nordmenn benytter seg av, blant annet «Brazilian Bum Bum Cream».

Nylig har merket lansert kremen «Delícia Drench Body Butter». Flere kunder hevder imidlertid å ha opplevd et problem – at den tiltrekker seg ulveedderkopper.

KREM: Det populære merket Sol de Janeiro har lansert kremen «Delícia Drench», og selges blant annet på Sephora. Foto: Skjermbilde fra Sephora

– Familie av ulveedderkopper

Kremen selges blant annet på Sephora, som er en kosmetikk-kjede. Under anmeldelsene i nettbutikken er det flere som har påpekt edderkopp-problemet.

EDDERKOPPER: Flere hevder å ha lagt merke til edderkopper etter å ha brukt kremen. Foto: Skjermbilde fra Sephora

«Jeg liker lukten og konsistensen. Men hver gang jeg har brukt denne, har jeg oppdaget edderkopper. Ja, jeg sa det, edderkopper. Google kalte dem ulveedderkopper. Jeg er nå forsiktig med å bruke den, spesielt til sengs», skriver en kunde.

«Hvis du er fan av myk, hydrert hud med en tropisk lukt som skriker ferie (og edderkopper), så er dette kremen for deg. Jeg måtte ringe flere folk fordi jeg kunne ikke engang sove i mitt eget hjem lenger. Det er en familie av ulveedderkopper boende i hvert rom i huset mitt», skriver en annen.

Flere har også tatt til X, tidligere kalt Twitter, og nettsamfunnet Reddit for å diskutere og teste det angivelige problemet.

They’re doing spider science over on the Sephora Reddit pic.twitter.com/yiDws2Xrc3 — Samantha Ruddy (@samlymatters) December 27, 2023

Ifølge Store norske leksikon er ulveedderkopper en familie edderkopper med omtrent 3000 arter over hele verden, der det er påvist 50 arter i Norge.

Avkrefter ryktene

Det kan derimot vise seg at ryktene om en edderkopp-krem ikke stemmer. Det forteller Dr. Jerome Rovner, en biologiprofessor ved Ohio Universitet, til nyhetsnettstedet New York Post.

Han skriver at det kan være en fjern mulighet for at en av stoffene i kremen kan tiltrekke edderkoppene, men at det er lite til ingen bevis for å støtte påstanden.

Han slår også ned på påstanden om at feromoner i kremen kan tiltrekke denne typen edderkopp, da ifølge Rovner har forskning knyttet til effekter av feromoner på edderkopper blitt gjort på de som spinner fangstnett.

Det gjør ikke ulveedderkopper.

Han påpeker overfor New York Post at disse edderkoppene søker ly i hus i forbindelse med kaldt vær, og at det derfor er forventet å se flere av disse.

Talsperson for merket

Flere hevder i sosiale medier at det er noen stoffer som kan tiltrekke edderkoppene.

En talsperson for Sol de Janeiro svarer derimot nyhetsnettstedet at disse stoffene ikke finnes i kremen, og at alle påstander om dette er falske.

– Sol de Janeiro tar sikkerheten og bekymringene til sine forbrukere svært alvorlig. Selv om vi ikke kan snakke om effekten disse nevnte stoffene har på edderkopper, kan vi trygt si at disse stoffene ikke er til stede i noen av produktene våre, sa talspersonen.