Her møtes Pelle Politibil og Sally Sykebil igjen etter 26 år

KJÆRESTEPAR?: Pelle Politibil og Sally Sykebil bor et lite stykke fra hverandre, men fikk nylig muligheten til å møte hverandre igjen. Foto: Privat

Lørdag hadde Pelle Politibil polert lakken og Sally Sykebil hadde stelt seg med lange øyevipper og nytt Sally-skilt for en helt spesiell dag.

Turtelduene skulle endelig få møte hverandre igjen etter hele 26 år fra hverandre.

– Det er mulig at det har oppstått en ny romanse igjen, sier Åge Magnussen, også kjent som «Onkel Rikard», til TV 2.



Møttes igjen

Det var i forbindelse med Saltdal Amcar klubb sitt 20-årsjubileum at den kjente duoen fra barne TV-serien «Pelle Politibil» fikk et gledelig gjensyn.

– Det var magisk å se så mye folk som var engasjert i de to TV-figurene, sier Tor Vidar Skar fra Anleggsmuseet på Øijorden, som eier Sally Sykebil i dag.



Barna som møtte opp, fikk lov til å leke at de kjørte utrykningskjøretøy, og det var både blålys og sirener.

Pelle Politibil og Sally Sykebil er nå 50 år, men det satte ingen stopper for at den gamle kjærligheten mellom dem blusset opp igjen.

– Ble det noen flørting mellom dem?

– Ja, det var det! Men det ble litt stille ettersom det var så mange rundt dem. De var litt sjenerte, ler Skar.

Droppet daten

Åge Magnussen, som var en del av «Pelle Politibil»-serien som politibetjenten «onkel Rikard», hadde ikke mulighet til å delta under daten til Pelle og Sally.

– Det var nok best at hans opphavsmann holdt seg unna. Det er vel ikke vanlig å ha med foreldrene på date? Så jeg holdt litt avstand, forteller han til TV 2.

PELLE OG RIKARD: Åge Magnussen, også kjent som «Onkel Rikard», forteller at det blir mer å se av Pelle Politibil i fremtiden. Foto: Privat

Magnussen forteller at TV-duoen ikke har møtt hverandre siden 1997, og det kan virke som at foreningen ga mersmak:

– Jeg må høre med Pelle om det har oppstått en ny romanse når jeg kommer tilbake til Bodø, sier han.

I et tidligere intervju med Avisa Nordland fortalte Magnussen at han for en stund tilbake fikk tilbudet om å overta Sally Sykebil, men måtte takke nei.

– Rikard spurte Pelle om å overta Sally, men da var han så sliten at han tenkte mest på eldreomsorg og sykehjemsplasser. Det var ikke noe tema for han, forklarer Magnussen.

Siden har Pelle Politibil vært på det Magnussen kaller et «bilsykehus» og blitt en sprek ungdom igjen.

«Pelle Politibil» til teaterscenen

Pelle Politibil holder vanligvis til i Bodø, men Sally Sykebil har flyttet litt den siste tiden.

Det siste året har hun bodd hos Anleggsmuseet på Øijorden i Mo i Rana i en varm garasje.

– Vi har hatt Sally i cirka ett år. Før det har den vært ved Rana Gruber, forteller Skar.

Det har blitt brukt tre biler til Sally-rollen, og Sally-bilen til Anleggsmuseet er en av de originale. Skar forteller at de synes det er artig å ha henne hos seg.

PÅ FLYTTEFOT: Sally Sykebil flyttet til Anleggsmuseet på Øijorden i Mo i Rana for cirka ett år siden. Foto: Privat

– Vi setter pris på å ta vare på anleggs- og landbrukshistorie, sier Skar.

Magnussen synes det er kjekt at Pelle Politibil fortsatt er populær, og dette er heller ikke det siste vi får se av ham.

Neste år er Bodø europeisk kulturhovedstad, og det skal derfor settes opp en ny teaterforestilling om Pelle Politibil.

– Jeg har skrevet utgangspunktet til manus, som de nå bearbeider. Det blir også noen nye rollefigurer siden det nå blir på en scene, forteller Magnussen og legger til:

– Men onkel Rikard har blitt pensjonist i forestillingen, så det blir kanskje en ny sjåfør. Muligens et barnebarn.