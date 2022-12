Her må ordføreren ta på seg «frysepleddet»

BLE KALD: Latteren satt løst hos ordfører Linn Therese Erve (Ap) da hun måtte ta på seg et pledd under et møte i kommunebygget i Sveio mandag. Foto: Thomas Vallestad Drageset

I oktober satte Sveio kommune ned temperaturen i kommunebygget for å spare strøm.

Det ble kjøpt inn pledd til ansatte og besøkende dersom det skulle være behov for det, og under et møte mandag ble pleddene flittig brukt.

Det skriver lokalavisa Vestavind.

– Det de var ment for

Temperaturen i kommunebygget har blitt satt ned til 19-20 grader, og under mandagsmøtet ble det litt kaldt for noen.

Halvparten av formannskapet måtte til slutt ty til pledd under det fire timer lange møtet.

Blant annet måtte Sveios ordfører, varaordfører og flere andre politikere pakke seg inn i pleddene som var kjøpt inn for at folk ikke skulle fryse.

PLEDD: Varaordfører Ruth Grethe Østebøvik Eriksen Varaordfører (Frp) var en av dem som måtte hente frem et pledd. I bakgrunnen ligger resten av pleddene kommunen kjøpte inn i oktober. Foto: Thomas Vallestad Drageset

Rådmann i kommunen, Ingunn Toft, sier til TV 2 at de ikke skal gjøre noen endringer på temperaturen.

– Det var dette pleddene vi kjøpte inn var ment for. De som er på huset til vanlig, vet at man må kle seg litt, sier Toft.

Koselig og positivt tiltak

På den ene siden av møterommet er det flere store vinduer som kan gjøre det ekstra kjølig. Toft tror dette er årsaken til at noen måtte ty til pleddene etter hvert.

– Det har ikke vært mange kommentarer på at det er for kaldt, og folk skal selvsagt ikke fryse, understreker rådmannen.

Toft forteller at det ble litt humring under møtet da en etter en gikk for å ta på seg et pledd.

STORE VINDU: Politiker Håkon Skimmeland (Ap) satt rett ved de store vinduene i møterommet, og måtte derfor hente seg et teppe. Foto: Thomas Vallestad Drageset

Ifølge rådmannen har sparetiltakene i kommunehuset blitt veldig godt mottatt, og de fleste ser på pleddene som et fint og positivt tiltak.

– Pleddene er nesten daglig i bruk. Ikke fordi det er ekstremt kaldt, men folk vet at de er der og synes det er koselig å ta på seg, forteller hun.

I oktober sa Toft til TV 2 at de ønsket å gå foran med et godt eksempel, og satte derfor i gang med interne tiltak for å spare strøm.

De har også vært ekstra bevisst på å blant annet skru av lys når de forlater lokalene som et ekstra sparetiltak ved kommunehuset.