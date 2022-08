Her må også sjødyr ta koronatest

I den kinesiske kystbyen Xiamen er det ikke bare mennesker som må ta koronatester.

Den siste tiden har det blitt bestilt inn flere koronatester slik at også levende sjøfangst, som fisker, krabber og reker, skal testes for viruset.

Det skriver CNN.

Se video av sjødyrene som tar koronatest øverst i saken.

Hindre import av virus

I slutten av juli kom ordren fra byens maritime pandemikontroll-komité om å teste fiskere som returnerer til havnene, og fangsten deres, hver dag.

Kina har en «null-covid-strategi», og har siden pandemien startet drevet med massetesting, omfattende karantener og nedstengning for å hindre smitte.

Komiteen hevder at testene er nødvendige ettersom noen fiskere skal ha drevet med ulovlig handel eller hatt kontakt med utenlandske fartøy på sjøen.

Dette skal ha resultert i at de har spredt koronaviruset til Kina og forårsaket sosial skade.

SMITTE: Sjødyr må ta koronatest i byen Xiamen på grunn av økt smitte fra havet den siste tiden. Foto: KameraOne

Testing av levende fangst fra sjøen skal styrke den maritime epidemiske forsvarslinjen, samt hindre import av viruset fra havet.

Latterliggjøres

De siste ukene har videoer av medisinske arbeidere som tester levende fisker og krabber for koronavirus gått viralt på sosiale medier.

Tiltaket latterliggjøres av flere på Twitter, som ikke kan forstå at det er seriøst:

«Dette må være satire, ikke sant?», skriver en på Twitter.

«Jeg har ikke møtt en eneste kineser som ikke synes dette er dumt,» skriver en annen.

Andre skriver på sosiale medier at de ikke vet om de skal le eller gråte av det de ser, og mener det er unødvendig.

En velger å bruke humor for å kritisere tiltaket:

«Folk lurer på om deler av sjøen må gå i "lock down" dersom noen av fiskene tester positivt for korona?»

Kritiserer tiltaket

Tidligere har import av blant annet frossen sjømat fått skylden for flere korona-utbrudd i Kina.

SLØSING: Professor Jin Dongyan mener koronatesting av sjødyr er sløsing av koronautstyr. Foto: KameraOne

Det har vært usikkert om dette kom fra forurenset emballasje eller av andre grunner.

Professor ved Hong Kong universitet – Skole for biomedisinsk vitenskap, Jin Dongyan, kritiserer koronatestingen av sjødyr.

– De bør fokusere på menneskene i stedet for fisken, sier han til CNN.

Dongyan kaller tiltaket for «sløsing med ressurser» ettersom sjansen for at fisken tester positivt og sprer viruset til mennesker er lav.

– Det er hundre eller tusen ganger større sannsynlighet for at disse fiskerne ble smittet av andre fiskere. Det er ingen bevis for at fisken kan overføre viruset, sier han.