Her kan du få over 300.000 kroner for å bo

Men det er visse kriterier du må oppfylle for å få betalt for å bo i den italienske byen.

Se for deg å flytte til et sted som ligner på den vakre Amalfikysten i Italia, men uten alle turistene – og på toppen av det hele få penger for det.

De fleste av oss ville nok takket ja, pakket kofferten og reist fra høstværet i Norge med en gang.

Men det er noen kriterier du må oppfylle for å kunne flytte til den italienske idyllen med sol og strender.

Stor pengesum

Ifølge The London Economic søker den italienske regionen Calabria nye innbyggere til sine landsbyer.

Og de er villige til å betale innflytterne cirka 350.000 norske kroner for å gjøre det.

Calabria ligger på det som er kjent som «Italias tå», og har ønsket flere innbyggere i småbyene deres i området.

Det er imidlertid ikke bare å flytte dit og få pengene. De lokale myndighetene har satt visste krav du må oppfylle.

Først og fremst må du være under 40 år, og kunne flytte til Calabria i løpet av de neste 90 dagene.

I tillegg må du være villig til å starte en ny virksomhet som vil være gunstig for den lokale økonomien, eller ta en jobb som er ledig fra før av.

Stor interesse

Alle som oppfyller kravene, og ønsker å flytte, kan velge mellom å få hele beløpet utbetalt med en gang, eller et beløp i måneden.

De heldige utvalgte vil så flytte til en småby som har mindre enn 2000 innbyggere.

Det er rådmann Gianluca Gallo som har kommet på ideen for å hjelpe de små landsbyene med deres behov.

– Vi har bedt landsbyene fortelle oss hvilken type fagfolk de mangler for å tiltrekke seg spesifikke arbeidere, forteller Gallo.

Til nå har det vært stor interesse fra de aktuelle landsbyene, og dersom de får mange søkere vil de fortsette med prosjektet fremover.