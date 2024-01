Her kan dette bli forbudt

Nylig ble det lagt frem et nytt, hårete lovforslag av Justin Humphrey fra Representantenes hus i Oklahoma.

Han ønsker å forby såkalte «furries» på skolene i den amerikanske staten, og dersom man likevel gjør det – kan det få flere konsekvenser.

Det melder Fox News.

Ønsker forbud

«Furries», eller «furry fandom», er mennesker med interesse for fiksjonelle dyr med menneskelige personligheter og egenskaper, ifølge nettstedet Vox, som jobber for å forklare nyheter innen blant annet kultur, teknologi og politikk på en enkel måte.

Ofte kler såkalte «furries» seg ut som de antropomorfiserte dyrene, men det kan det bli en stopper på i Oklahoma nå.

Det nye lovforslaget går nemlig ut på at det ikke skal være lov å gå på skolen utkledd som en pelskarakter, eller «furry».

Slik lyder det nye lovforslaget:

«Elever som utgir seg for å være et imaginært dyr eller dyreart, eller som driver med antropomorf atferd omtalt som «furries» på skolen, får ikke delta i skolens pensum eller aktiviteter.»

Ifølge New York Post har Humphrey tidligere sagt at årsaken til lovforslaget skal være for å hindre at barn identifiserer seg som dyr.

IKKE TILLATT: «Furry»-kostymer kan bli ulovlig på skoler i Oklahoma dersom et nytt lovforslag blir vedtatt. Foto: Maya Giron/AP

Kan bli fjernet fra skolen

Dersom elevene ikke følger regelen, og kommer utkledd på skolen som en «furry», vil de bli fjernet fra skolen.

Fox News skriver at det også kommer frem i lovforslaget at eleven enten vil bli hentet fra skolen av foreldrene, eller så blir dyrevernstjenesten kontaktet for å fjerne eleven.

Om punktet med dyrevernstjenesten er ironi, eller faktisk en mulig praksis, blir ikke spesifisert i lovforslaget.

Humphrey har ikke svart på Fox News henvendelse, men dersom lovforslaget blir vedtatt – vil loven tre i kraft 1. november.

«Furry»-kostymene har vært mye diskutert ettersom det er ulike meninger om det er en seksuell fetisj, eller en fascinasjon av fiktive karakterer.



Oklahoma er ikke den eneste staten som har tatt temaet opp til diskusjon. Også et skolestyre i Florida har diskutert hvorvidt de skal la barn kle seg i «furry»-kostymer eller ikke.