Her flyr verdens høyeste kvinne (25) for første gang

– Fra nå av vil jeg være veldig beæret og glad for å fly til forskjellige deler av verden med Turkish Airlines, sier Rumeysa Gelgi etter sin første flytur.

Tyrkiske Rumeysa Gelgi er 215 centimeter lang, og holder Guinness World Records som den høyeste kvinnen på jorden.

Til tross for at hun er en rekordholder, har høyden vært til en stor hindring for henne i flere situasjoner.

Gelgi har blant annet aldri flydd med et fly – før nå.

Det skriver The Independent.

Se video hvordan det gikk under Rumeysa Gelgis første flytur øverst i saken.

– En feilfri reise

Flyselskapet Turkish Airlines tilrettela for at Gelgi kunne gjennomføre sin første flytur med dem.

De fjernet blant annet seks seter på flyet, og installerte en båre som Gelgi kunne ligge på under hele flyturen.

25-åringen flydde fra Istanbul til San Francisco den 30. september, og befinner seg nå i California i USA.

Gelgi har delt flere bilder på sin Instagram-profil fra flyturen der hun ligger på båren og smiler, eller spiser kake under turen.

Hun takker også flyselskapet for å gjøre det mulig for henne å fly.

– En feilfri reise fra start til slutt, skriver hun på Instagram og fortsetter:

– Dette var min første flytur, men det vil absolutt ikke være den siste. Fra nå av vil jeg være veldig beæret og glad for å fly til forskjellige deler av verden med Turkish Airlines. En hjertelig takk til hver enkelt person som er involvert i reisen min.

Kabinpersonalet organiserte også en feiring for Gelgi om bord på flyturen som totalt tok 19 timer.

Har flere verdensrekorder

25-åringens høyde kommer av en sjelden genetisk tilstand som heter Weaver Syndrome. Hun bruker rullestol til vanlig, men kan gå korte strekninger.

I tillegg til å ha verdensrekorden som verdens høyeste kvinne, har hun også Guinness-rekordene for kvinnen med størst hender, lengste fingre og lengste rygg.

Under oppholdet i California har Gelgi blant annet besøkt bedriften Apple og feiret Halloween.

Gelgi deler med sine 25 000 følgere på Instagram at flyturen ble gjennomført for en måned siden, men det er først nå historien har gått viralt verden over.

En følger spurte henne på Instagram hvordan hennes første flytur var. Da svarer hun kort og godt:

– Perfekt!