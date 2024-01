Her bor landets frekkeste nordmenn

Nordmenn handler fortsatt mye sexleketøy på nett, og de frekkeste pakkene blir levert til et helt spesielt sted i Norge.

Sexleketøybutikken Sinful har tatt en titt på året som har gått, og gjennomført en uhøytidelig kåring basert på sine salg.

Det viser seg at nordmenn i alderen mellom 25 og 34 år har bestilt flest sexleketøy i 2023, og det er flest menn som handler.

Noen byer skiller seg litt ekstra ut, og Sinful har kåret hva som er det frekkeste og mest kinky stedet i Norge på sine hjemmesider.

Det frekkeste stedet

Det stedet som har kjøpt flest sexleketøy i 2023, og som blir kåret til årets frekkeste sted, er Skarnes. Stedet har 2695 innbyggere og ligger i Innlandet.

På andreplass havner Andebu i Vestfold og på tredjeplass finner vi Tiller i Trøndelag.

For å kåre stedene, har nettbutikken regnet på hvor mange sexleketøy som er solgt per innbygger.



Det stedet som har kjøpt flest produkter innen bondage, håndjern, spanking og annet fetisjtilbehør, og som er kåret til årets mest kinky sted, er Tiller.

Like bak kommer Fana i Vestland på en andreplass, og Veavågen i Rogaland havner på en tredjeplass.

I Norge står menn for 60 prosent av salgene til nettbutikken.

Disse kjøper mest

De nordmennene som har handlet mest sexleketøy, og som dermed er kåret til årets frekkeste navn, er Silje og Andreas.

Rett bak finner vi Thomas på en andreplass, og Martin hopper inn på en tredjeplass på herresiden.

Hos kvinnene kommer Camilla på en andreplass over kvinner som handler flest sexleketøy, og Linda på en tredjeplass.

Bak navnene som har fått pallplassering, finner vi også navn som Morten, Stian, Daniel, Ida, Elisabeth og Maria.

Handler til begge kjønn

Sexolog og presseansvarlig for sexleketøybutikken Nytelse.no, Maria Ebbestad, sier til TV 2 at de ser et annet resultat fra hvor de frekkeste nordmennene bor.

– Hos oss ser vi at Oslo er helt klart høyest, sier hun om Nytelse.no sine tall.

De opplever også at det er en liten overvekt på menn som handler flest produkter hos dem, men Ebbestad understreker at mennene også handler produkter til kvinner:

SEXOLOG: Maria Ebbestad fra Nytelse.no forteller at flere nordmenn er åpne for å utforske sin seksualitet, både alene og i forholdet. Foto: Nytelse.no

– Det er ikke slik at det går mest av manneprodukter. Det selges fortsatt flest kvinneprodukter, men det er flest menn som handler, sier sexologen.

Hun tror dette kan komme av mange par velger å bruke leketøy sammen på soverommet.

Under koronapandemien eksploderte salget av sexleketøy, men det betyr ikke at det er nedgangstider nå.

– Det har holdt seg jevnt høyt, sier Ebbestad og legger til at de har hatt en kjempestart på 2024.

Sexologen forteller at deres erfaring er at sex og samlivsdelen øker ved krisetider. Nå som mediene skriver om høye strømpriser og dyrere mat, ser det ut til at nordmenn fokuserer mer på hjemmet.

– Det virker som at man finner tilbake til hverandre ved kriser, selv om det kanskje kan gå en kule varmt mange steder – slik som under korona når man går oppå hverandre. Men så prøver man å holde samholdet i forholdet oppe, sier Ebbestad.