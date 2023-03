Heather (34) går viralt – ser du hvem hun ligner på?

Utseendet og en hvit løgn førte til at Heather Shaw (34) gikk viralt på TikTok.

Da Heather Shaw fra New York var åtte år, skjønte hun at hun lignet på en veldig kjent skuespiller.

Nemlig kanadiske Jim Carrey – skuespilleren kjent for sitt såkalte «gummiansikt».

– Jeg klarte lett å gjøre ansiktsutrykkene hans, og barnevakten min ba meg alltid om å etterligne «Ace Ventura»-uttrykkene, forteller Shaw til TV 2.

Se Heather Shaw imitere Jim Carrey i videoen øverst i saken.

Carrey look-alike

34-åringen jobber som komiker i dag, og har alltid elsket å få folk til å le. Derfor hadde hun ikke noe imot å etterligne Carreys mange ansikt.

Ettersom Shaw ofte fikk høre at hun lignet på Jim Carrey, ville hun dra en hvit løgn på TikTok for moro skyld.

– Jeg ville overbevise folk om at jeg var hans ukjente datter. Det funket litt for bra, forteller hun.

KOMIKER: Heathe Shaw jobber til vanlig som komiker. Foto: Privat

Da Shaw lastet opp videoer på TikTok, var det flere som ble overbeviste om at hun var Carreys datter på grunn av deres likheter.

Det tok ikke lang tid før hun gikk viralt, og mange av videoene hennes har flere millioner visninger.

– Jeg trodde ikke at jeg skulle gå viralt i det hele tatt, så jeg ble veldig overrasket over at det gikk viralt så kjapt, sier hun til TV 2.

Måtte avsløre spøken

Komikeren tror hun gikk viralt fordi folk elsker Jim Carrey, og at flere var overbevist om at hun faktisk var datteren hans.

Derfor måtte hun etter hvert avsløre at hun ikke var i familie med den kjente skuespilleren:

– Jeg måtte kjapt fortelle folk at det var en spøk, siden alle tok det litt for seriøst. Jeg vil ikke bli saksøkt, sier hun spøkefullt.

For det meste opplever amerikaneren å få positive tilbakemeldinger på videoene hun poster på sosiale medier.

LOOK-ALIKE: Heather Shaw får fortsatt høre hvor lik hun er skuespiller Jim Carrey. Foto: Privat

– Noen ser innholdet mitt for første gang nå, og minner meg på at jeg ser ut som Jim Carrey – det synes jeg er ganske morsomt.

Noen av hennes favoritt Carrey-sitater er den velkjente «Alrighty then» som han sier flere ganger i «Ace Ventura»-filmene.

Til tross for at Carreys dobbeltgjenger har gått viralt, er hun usikker på om skuespilleren selv har sett noen av videoene hennes.

– Jeg vet ikke om han har sett noe, men han har ikke tatt kontakt. Han bruker nok ikke så mye tid på sosiale medier, sier Shaw.