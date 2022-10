Havnet midt i grevlingdrama: – Jeg løp som et pisket skinn

En kvinne fra Nordstrand trodde hun løp ut i pyjamasen for å redde en katt. Det viste seg å være noe helt annet.

Åshild Føyn Odden våknet natt til mandag av noen lyder utenfor huset sitt på Karlsrud på Nordstrand.

– Det er de sykeste lydene jeg har hørt. Først var det en slags brumming, og etter hvert ble det til noe som høres ut som smertehyl, sier Odden til TV 2.

Hun trodde først det kunne være en katt som ble angrepet, og løp ut i pyjamasen i håp om å hjelpe den.

Det viste seg å være noe helt annet.

Nordstrands blad omtalte saken først.

Som en skrekkfilm

Da kvinnen kom ut hadde lyden gitt seg, og hun møtte på nabogutten Theo som var på vei hjem.

De snakket sammen om hva lydene kunne være, og gikk så hjemover etter hvert.

Plutselig hører de hvesing og tramping rundt seg, og Odden ser en grevling som løper i samme retning som Theo gikk.

– Du kunne høre klørne som klasket i bakken mens dyret kom byksende oppover. Da ropte jeg til gutten: «Grevlingen kommer!», forteller hun.

Nordstrand-kvinnen var på vei bort for å hjelpe gutten, men da hørte hun plutselig lyden av klørne igjen.

– Da kom det pesende dyret løpene mot meg. Jeg tenkte: «Nå kommer den og tar meg!» sier Odden og legger til:

– Jeg løp som et pisket skinn hjem til mitt eget hus, opp trappen og tenkte: «Herregud, jeg har kodelås! Jeg klarer ikke trykke koden!»

GREVLING: Åshild Føyn Odde opplevde en aggressiv grevling på nært hold. Foto: Terje Pedersen / NTB

Til slutt løp grevlingen inn i en annen hage og hun kunne puste lettet ut:

– Det er sjeldent jeg har hatt så hjertebank. Det var nesten som en skrekkfilm.

Filmet grevlingene

Odden ler når hun forteller om grevling-natten, men understreker at det føltes dramatisk.

– Det var en uvirkelig situasjon, og det føltes som et villdyr som kom byksende over deg. Jeg så at det var en grevling, men det var noe med stemningen. Det var spesielt å oppleve dette midt i byen, forklarer hun.

– Og jeg som trodde jeg skulle ut for å redde en katt, ler hun.

Etter noen google-søk skjønte kvinnen at det hadde vært flere kattedrap i forbindelse med grevlinger den siste tiden.

Hun delte derfor historien sin på Facebook, i tilfelle grevlingen kunne ha drept en nabokatt.

Da svarte moren til Theo, Janne Brenda Lysø, på innlegget. Hun fortalte at det var to grevlinger som hadde laget ulydene – ikke en grevling og en katt.

Lysø hadde filmet grevlingene med telefonen sin tidligere på kvelden.

– Det var to grevlinger som slåss eller parret seg. Jeg er litt usikker, sier hun til TV 2.

Da sønnen til Lysø var på vei hjem, ventet hun i døra ettersom hun hadde sett grevlingene.

Med en gang de hører nabokvinnen rope at det er grevling, løper Theo så fort han inn døren og Lysø smeller igjen ytterdøren.

– Jeg smalt døra rett i nesa på grevlingen, forteller hun og legger til:

– Det opplevdes dramatisk, men jeg er usikker på hva grevlingen hadde gjort. Den var rasende.

– En myte

Seniorforsker ved avdelingen for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet, Arnulf Soleng, sier til TV 2 at grevlinger er fredelige dyr, og at de ikke angriper mennesker.

– De vil imidlertid forsvare territoriet sitt hvis det kommer fremmede grevlinger til området. Derfor kan man se grevlinger som slåss, sier han og legger til:

– Lydnivået kan da være høyt, og oppleves sikkert som dramatisk av mange. Kanskje det er derfor noen tror at grevlinger er aggressive dyr.

Han har en teori om hva som kan ha skjedd på Nordstrand:

– Jeg tror den ene grevlingen har jaget den andre, og at de tilfeldigvis løp i retningen av menneskene. Grevlinger ser dårlig, og de ble nok oppmerksomme på menneskene først da de ropte, sier Soleng.

Han forklarer at det er en myte at grevlinger biter til det knaser. De løper heller ikke etter mennesker for å jage dem, men ønsker heller å flykte unna.

En grevling kan frese og flekke tenner for å prøve å skremme folk bort, men den vil ikke angripe.

– Men den flykter så snart kysten er klar, sier Soleng.