Havnet i krangel med kolleger – så ble han spiddet

De ansatte ved sykehuset måtte hasteringe kirurgen midt på natten slik at den skadde mannen kunne få hjelp.

33 år gamle Bhaskar Ram fra India var på jobb da det gikk riktig så galt.

Ram havnet i en krangel med to kolleger, og under krangelen ble 33-åringen spiddet med en 150 år gammel trefork gjennom halsen, skriver SWNS og New York Post.

En trefork, som også kalles en trident, er et spyd med tre spisser som ofte ble brukt til å fiske. Også havguden «Poseidon» er kjent for å ha en trefork.

Vi advarer mot sterke bilder lenger ned i saken.

Kjente ikke smerter

Ram overlevde voldshendelsen, og ble hastet av gårde til et lokalt sykehus i den indiske byen Kalyani tidlig på morgenen.

Til tross for at spydet stakk ut fra halsen hans, fortalte Ram til legene at han ikke kjente noen smerter.

De ansatte ved sykehuset i Kalyani skjønte etter hvert at Ram måtte fraktes videre til et spesialsykehus for å få hjelpen han trengte.

Spesialsykehuset lå 65 kilometer unna, og de ansatte ved spesialsykehuset Kolkata NRS Medical College måtte vekke kirurgen klokken 03:00 for å fjerne våpenet.

Etter å ha hastet seg av gårde, var kirurgen til slutt på plass for å hjelpe 33-åringen.

OPERASJON: Bhaskar Ram overlevde å bli spiddet av en trefork. Han måtte operere ut spydet, men kom seg raskt etter operasjonen. Foto: Newslions Media / SWNS

Var heldig

Operasjonen for å fjerne treforken tok en og en halv time, og Ram har kommet seg kjapt etter operasjonen.

Skaden til 33-åringen sjokkerte kirurgen, Pranabashish Banerjee.

– Det var ingen tegn til blod eller skade – noe som overrasket meg, sier Dr. Banerjee og legger til:

– Det ble kun funnet spor av blod utenfor munnen hans.

Ifølge legene på sykehuset var Ram heldig. Spydet traff ikke noen viktige strukturer eller organer i mannens kropp, som halspulsåren, luftrøret, spiserøret, ryggvirvelen eller ryggmargen.

Det er ikke kjent hvordan krangelen startet og hvem som stod bak voldshendelsen.