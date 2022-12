Hårsveisen ble avgjørende før MMA-kamp

Utøver Matt Schnell måtte gjøre et uvanlig grep før kamp.

MMA: Alt gikk ikke etter planen for utøver Matt Schnell før et UFC-mesterskap. Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA

Det er vanlig prosedyre for kampsportutøvere å veie seg før et mesterskap.

Amerikaner og MMA-utøver Matt Schnell (32) skulle nylig veie seg før Ultimate Fighting Championship (UFC) i Orlando.

Da han skulle på vekten gjorde han et uvanlig grep, ifølge MMA Fighter.

Fant frem barbermaskinen

Schnell var satt opp til å slåss mot brasilianske Matheus Nicolau (29) som veide 126 lbs, som tilsvarer cirka 57 kilo.

Da 32-åringen gikk på vekten fikk han et problem: han veide 126,5 lbs – cirka 0,2 kilogram over vektgrensen.

MMA-utøveren tenkte kjapt og kom på en idé: Han kunne barbere av seg hårmanken.

BARBERTE HODET: Matt Schnell barberte av seg alt håret sitt for å ikke gå over vektgrensen. Foto: Louis Grasse/SPP/Shutterstock

Schnell gikk av vekten og kom tilbake igjen etterpå - uten et eneste hårstrå på hodet. Da han gikk på vekten viste den akkurat 126 lbs. Den spontane hårklippen hadde funket.

Dessverre for Schnell var det Nicolau som stakk av med seieren i MMA-kampen.

Hår og skjegg

Selv om det er uvanlig at en utøver klipper håret for å nå ønsket vekt før et mesterskap, er ikke Schnell den første som gjør det, ifølge Sportsmanor.

UFC-utøver Shanna Young (31) prøvde å veie seg hele tre ganger før hun nådde ønsket vekt. For å få til det, måtte hun klippe av store deler av det lange håret sitt før siste veiing.

UFC-veteranen Jeremy Stephens (36) måtte også ofre håret sitt for å nå riktig vekt før et mesterskap.

Stephens valgte å barbere av seg alt håret på hodet sitt, men tok også skjegget i samme slengen.