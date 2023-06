«Harry Potter»-skuespiller hylles for nakenstunt

Skuespiller Miriam Margolyes (82) sparte ikke på kruttet da hun skulle stille på photoshoot med Vogue.

I en rekke kreative og humoristiske bilder under photoshooten, valgte Margolyes også å kaste klærne på noen av bildene.

Nå hylles hun for å ha stilt opp naken i Britiske Vogue.

– Jeg hater store pupper

Margoyles, også kjent som Professor Stikling i «Harry Potter»-filmene, debuterte nylig som forsidemodell for Vogue.

Nå pryder hun forsiden av motemagasinets juli-utgave, i en blå drakt, perler og svart hårpynt.

På et av bildene som Vogue har publisert, har ikke skuespilleren på seg en eneste tråd. Flere kakefat og et bord er det eneste som dekker til hennes edle deler.

Ut fra bildene kan det virke som 82-åringen elsker kroppen sin, men sannheten er en helt annen ifølge henne selv.

– Jeg hater kroppen min. Jeg hater store pupper [og jeg har] en hengende mage og små vridde ben, sier hun i et intervju med britiske Vogue og legger til:

– Jeg er ikke begeistret for det, men du gjør bare det beste ut av det. Det må du bare.

Margoyles ble tildelt forsiden i forbindelse med utgavens pride-tema. Skuespilleren har vært sammen med historiker Heather Sutherland siden 1967.

Får ros på sosiale medier

82-åringens Vogue-bilder har gått viralt på sosiale medier, og flere hyller henne for å ha stilt opp naken, og posert med en god dose humor i bildene.

LIKER ANSIKTET SITT: Miriam Margolyes synes hun har et fint, vennlig og smilende ansikt, men hun har et helt annet forhold til kroppen sin. Her er hun på rød løpe for «Where Is Peter Rabbit» i London ved Theatre Royal Haymarket, London URN:42236289 Foto: Doug Peters

«Jeg kan ikke tro at du er 82! Du ser fantastisk ut!» skriver en på Instagram.



Flere kommenterer at skuespilleren er en legende og et ikon, og at photoshooten virkelig er et friskt pust.

«Jeg skulle ønske at dette var forsidebildet. Jeg vil ha dette i hyllen min,» sier en annen om nakenbildet til Margoyles.

På Instagram er det også flere fans som skriver at de digger henne og hennes «klissete boller» på bildet, og håper at de selv føler seg så fri og sikker når de blir eldre.

Noen skriver også at de nå kommer til å kjøpe sin første utgave av Vogue-magasinet noensinne, og hyller at versjonen ikke bare handler om glam og perfeksjonisme:

«Takk for at dere gjorde dette! Please, lag en liste over alle de legendariske artistene du aldri ville ha sett på forsiden til Vogue før 2010, og sett dem på forsiden – for dette er ikonisk.»