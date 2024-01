Har satt «rottehullet» på kartet – bokstavelig talt

«ROTTEHULLET»: Dette hullet på et fortau i Chicago har gått viralt verden over. Foto: AP / NTB

Det som egentlig bare var et sementuhell i asfalten, ble en viral attraksjon flere år senere.

Nå har det populære «Chicago Rat Hole» også blitt markert på kartet som en turistattraksjon av Apple.

Det skriver lokalavisa Chicago Tribune.

– Dette er stort

Den siste tiden har flere mennesker strømmet til en gate i Chicago for å se det unike avtrykket av en rotte på et gangfelt, som har gått viralt på sosiale medier.

Dersom du ikke har mulighet til å sette deg på et fly til USA for å se «rottehullet» med egne øyne – frykt ikke.

Nå kan du nemlig finne og oppleve det populære avtrykket på Internett.

– Dette er stort, de har puttet «rottehullet» på Apple Maps, skriver en på X, tidligere Twitter.

TURISTATTRAKSJON: «Rottehullet», også kalt «Chicago Rat Hole», har blitt merket på kartet. Foto: Skjermdump Apple Maps

Ved et enkelt Google-søk, kan man også se at «rottehullet» har dukket opp på Google Maps – merket som et døgnåpent museum.

Her kan man bruke «street view»-funksjonen, gatevisning på norsk, for å se fortauet der «rottehullet» befinner seg.

Flere har delt nyheten om at severdigheten har blitt markert på kartet på sosiale medier, og på X har flere hundre tusen fått det med seg over helgen.

Ble ramponert

TV 2 har tidligere skrevet om det som før bare var en helt vanlig gate, men som plutselig fikk mange besøkende grunnet «rottehullet» som tok av på Internett.

Flere har besøkt avtrykket i sementen for å ta bilder sammen med den, eller legge mynter i huller for hell og lykke.

i went to the chicago rat hole and i put a zine in it pic.twitter.com/Ggo5zvU7dH — autumn rain 📌socials pinned📌 (@slitherpunk) January 20, 2024

Ifølge naboer har merket vært der i mange år. Flere tror også at det egentlig dreier seg om avtrykket til et ekorn, ettersom det sto et tre like i nærheten før.

Til fansens store fortvilelse var det like før avtrykket forsvant forrige uke.

Ifølge AP News hadde noen dekket til hullet med det som skal ha blitt omtalt som gips.

Heldigvis kom naboene til unnsetning fredag, og børstet og renset det ikoniske hullet slik at det ble synlig igjen.

Jeff VanDam har bodd i nabolaget i elleve år og setter pris på oppmerksomheten gata hans har fått. Derfor er han glad for at hullet ble reddet:

– Det er et lite, sært trekk ved et nabolag hvor vi har blitt vant til det, vi bryr oss om det, og ønsker å beskytte det, uttalte VanDam til Chicago Sun-Times i helgen.