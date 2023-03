Har du lagt merke til dette?

Vi panter alt fra brusflasker, juiceflasker og ølbokser – men visste du at man også kan pante vinflasker?

Ikke alle vinflasker kan pantes, men likevel en god del av dem.

Det var Mitt Jessheim som først omtalte saken.

Håper flere benytter muligheten

Vinmonopolet begynte med panteflasker i 2019, og det er vinflasker og brennevinsflasker i plast som kan pantes.

– Flere og flere av kundene våre vet om pant, dessverre ikke alle, sier fagansvarlig for klima og miljø i Vinmonopolet, Rolf Eriksen, til TV 2.

PLASTEMBALLASJE: Vinflasker og brennevinsflasker i plast kan pantes. Foto: Mariann Habbestad / TV 2

Han forklarer at flaskene som kan pantes er merket med det gjenkjennelige pantemerket, både på etiketten og i hyllemerkingen.

– Vi håper dette vil føre til at flere og flere faktisk benytter seg av dette.

Per nå er returgraden cirka 65 prosent av vinflasker og brennevinsflasker i plast. Det er likevel 35 prosent som ikke pantes.

– Måler er 100 prosent returgrad på alle pantbare produkter, sier Eriksen.

Panten på de ulike flaskene ligger på mellom to og tre kroner.

Kan pantes flere steder

Eriksen forteller at Vinmonopolet har som et mål å kutte klimagassutslipp med 55 prosent, og jobber derfor systematisk med å få flere av produktene sine over på lettere emballasje.

– Mange tror glass er greit siden flaskene resirkuleres, men dette krever mye energi. Spesielt de tunge glassflaskene er lite klimavennlige, forklarer han.

Det finnes ingen panteordning for glassflasker i Norge per i dag, men det er dokumentert at 95 prosent av glassemballasjen blir resirkulert, ifølge Eriksen.

PANTEMERKET: Alt som kan pantes har det kjente pantemerket på seg. Foto: TV 2

For å pante plastflaskene kan man blant annet gå i panteautomater sammen med brusflasker, eller så kan man også returnere den tomme flasken der du kjøpte den.

Randi Haavik Varberg er direktør i Ifinitum som står bak panting av PET-flasker (Polyetylentereftalat), eller plastflasker, i Norge.

Til Godt.no sier hun følgende:

– Plast er den mest miljøvennlige emballasjen vi har for drikkevarer på flaske, blant annet fordi de samles inn og resirkuleres.

Eriksen forteller at de håper en høy grad av gjenvinning og en høy returgrad kan gjøre panteflasker til en klimavinner.