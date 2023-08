Har du lagt merke til denne «Harry Potter»-detaljen?

I de fleste filmer kan man legge merke til tabber – enten det er ting som ikke skal være i bildet, eller at skuespillere ikke følger manus.

Dette gjelder også for «Harry Potter»-filmene.

Den siste tiden har en video av skuespiller Emma Watson (33) gått viralt på Instagram der hun avslører en morsom detalj du kan se i «Harry Potter og de vises stein».

Trodde det var meningen

– I den første Harry Potter filmen, hvis du ser nøye etter i noen av scenene, kan du se at jeg «mouther» replikkene til Harry og Ronny, forteller Watson i videoen.

«Mouthing» vil si at hun mimer og beveger munnen, eller leppesynkroniserer, mens skuespillerne Daniel Radcliffe og Rupert Grint sier sine replikker.



Det er en fan-side, som deler morsomme fakta om «Harry Potter»-filmene, som har delt videoen.

Scenen som er tatt med i klippet på sosiale medier er fra en prøve, og viser ikke de eksakte scenene fra filmen.

I spillefilmen kan man blant annet se at Watson mimer Harry Potters replikker mens de løper ned til Gygrid for å snakke med ham om dragen «Nussi».



Klippet på sosiale medier har nå blitt sett over fem millioner ganger på bare få dager, og flere forteller at de aldri har lagt merke til detaljen før.

«Nå må jeg se alle filmene igjen,» skriver en som ikke har lagt merke til det før.



Andre fans trodde det var meningen:

«Jeg har alltid trodd at hun leste i boken og mumlet noe om den i denne scenen,» skriver en.

En annen skriver at han trodde det var en del av karakteren Hermine Grang sin personlighet i filmen:

«Har alltid sett på det som hennes måte å følge med på det de sa. Som om hun sørget for å gå gjennom alt, slik at det ikke ble noen feil.»

Noen påpeker også at Watson ikke er den eneste skuespilleren som har gjort dette, og nevner at blant annet Will Smith gjorde det samme i «Fresh Prince of Bel Air».

Måtte kutte i flere scener

Klippet med Watson er fra et tidligere intervju med W Magasin, hvor hun forklarer «lip syncen».

33-åringen fikk rollen som niåring, og på dette tidspunktet hadde hun lite skuespillererfaring. Watson hadde kun hatt noen små roller før hun skulle inn i rollen som Hermine.

STOR FAN: Skuespiller Emma Watson var stor fan av «Harry Potter»-bøkene før hun fikk rollen som Hermine Grang. Foto: Evan Agostini/AP

Skuespilleren hadde lest flere av bøkene før hun fikk rollen, og var stor fan. Derfor var det ekstra stas å få spille selveste Hermine, og hun la ned en stor innsats før innspilling.

– Jeg elsket å lære replikkene mine. Jeg var helt besatt og leste dem om og om igjen, forteller hun til W Magazine.



Watson leste så mye at hun lærte replikkene til Harry og Ronny også, og under innspilling måtte de kutte flere ganger fordi hun mimte replikkene deres med munnen sin.

– Jeg elsket bøkene og ville gjøre jobben min bra, men overdrev det, fortalte hun under et intervju med Jimmy Kimmel.