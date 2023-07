Har du blå øyne må du være ekstra forsiktig med dette

Solen er min beste venn, blir det ofte sunget. Men er solen ens beste venn?

I en pressemelding fra Specsavers og Norsk Blindeforbund viser det seg at mennesker med blå øyne – store som små – er betydelig mer utsatt for sola.

– Har du eller barnet ditt blå øyne bør du være ekstra forsiktig i solen i sommer. Blå øyne er nemlig mer lysfølsomme og filtrerer sollys dårligere enn brune, står det i pressemeldingen.

Advarer mot solkremtabbe: – Kan få permanente skader

– Som å sole seg uten solkrem

I pressemeldingen sammenligner de blåøyde mennesker med personer med lys hud. De hevder at blå øyne er mer utsatt for solskader ettersom mennesker med brune øyne har et bedre «solbrillefilter» i øynene.

– Blåøyde plages rett og slett mer i sterkt lys enn de med brune øyne. Blåøyde har mindre melanin, altså et mørkebrunt pigment som absorberer lyset, og mer UV-lys slipper gjennom til linsen og netthinnen, forteller Trine Johnsen, optiker og fagansvarlig i Specsavers, i pressemeldingen, og legger til:

– Hvis man har blå øyne og lar være å bruke solbriller en dag i sterk sol er det som å ligge langflat på stranden med vinterblek hud uten solkrem.

Videre står det i pressemeldingen at solbriller er et viktig verktøy for å beskytte øynene. I tillegg kan solbriller også redusere risikoen for kreft i den tynne huden rundt øyet.

Det hevdes også at solbriller kan forhindre unødig rynkedannelse rundt øyet som følge av mysing og solpåvirkning.

– Hyppig mysing eller hodepine som følge av mysingen kan være tegn på at du er sensitiv for sollys, står det i pressemeldingen.



Barn er mer utsatt

Videre står det at barneøyne slipper inn sju og en halv gang så mye UV-stråler som voksne.

Forskningssjef i Norges Blindeforbund, Dr. Inga Britt Kjellevold Haugen, forteller i pressemeldingen at voksne absorberer det meste av UV-strålene slik at de ikke når netthinnen, det vil si de lyssensitive cellene bak i øyet.

– Hos barn og unge derimot er hornhinnen og øyelinsen klarere, og de har ofte større pupiller som slipper gjennom mer av UV-strålene, sier Haugen, og legger til:



– Flere av strålene vil dermed treffe netthinnen og potensielt forårsake skade over tid. I tillegg til å beskytte mot akutt skade, vil bruk av solbriller også bidra til å forebygge for fremtidige senskader som grå stær.

Viktig å se etter dette

Johnson forteller videre i pressemeldingen at det er viktig å bruke solbriller selv om det er skyer på himmelen. Dette er fordi UV-stråler trenger også gjennom skydekket.

I tillegg poengterer optikeren at det er et spesielt merke man bør sørge for at solbrillene har, for å være sikker på at de beskytter mot UV-stråler.

– Det er viktig å sjekke at solbrillene du kjøper er CE-merket, eventuelt har UV400-merking. Det kan faktisk være mer skadelig å gå med solbriller uten UV-beskyttelse, enn å ikke ha på solbriller i det hele tatt. Pupillene utvider seg nemlig bak mørke glass og slipper dermed mer UV-lys inn i øyet, sier Johnsen i pressemeldingen.