Har aldri solgt noe lignende: – Wow!

Ved første øyekast kan det se ut som et hus fra «Syvende far i huset» eller «Soria Morias slott». Men huset er faktisk ekte.

Østenfor sol og vestenfor måne ligger det en skjult perle som de færreste har sett før.

Rettere sagt ligger huset ved Rælingen, bare ti minutter fra Lillestrøm stasjon. Men huset ser ut til å være tatt rett ut fra en eventyrbok av Asbjørnsen & Moe.

Nå er det til salgs.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

Aldri solgt noe lignende

– «Wow!» var det første jeg tenkte – som å være på Frognerseteren og spise rømmegrøt, sier eiendomsmegler Alexander Søvik hos EIE Lillestrøm om huset.



Eiendomsmegleren forteller at han aldri har solgt noe lignende dette jaktslottet før, og det inneholder flere særegne detaljer:

SOVEROM: Det ene soverommet er preget av mange farger. Foto: Frode Willy Børud

– Det er en børseholder i stua, og ulvehode-utskjæringer på spisestuestolene, forteller Søvik.

Alle disse særpregene vil også følge med huset når det blir solgt.

Huset er bygget av tømmer i dragestil, og det følger også med uthus, stabbur, anneks og lekestue i tillegg til selve huset på tomten.

– Huset har vært bebodd av et ektepar, som nå har blitt for gamle til å bo der, forteller Søvik om årsaken til at huset selges.

Den som ønsker å overta eiendommen, må nok grave litt i lommeboka ettersom prislappen ligger på 18 millioner kroner.

EVENTYRLIG: Stuen gir også et eventyr-preg i huset. Foto: Frode Willy Børud

Fargerik innside

Huset består av flere farger på innsiden - både på vegger, senger og kommoder. Og det er fargene rødt, gult, grønt og blått som dominerer.

Det er også maleri på flere av dørene i huset. Blant annet er det en nisse som bærer ved på en dør, en skinke på en annen, og en kokk ved en gryte på en tredje dør.

Både på utsiden og innsiden av huset er det mange kreative utskjæringer som gjør bygget helt spesielt.

KJØKKEN: Flere av dørene i huset har motiver malt på seg. Her vises døren med en nisse som bærer ved. Foto: Frode Willy Børud

– Mange synes det er spennende, sier Søvik.

Han forteller at eventyrhuset også er omtalt i en lokal bygdebok. Der står det blant annet at huset ble bygget som et sommersted for en kjøpmann i Lillestrøm.

I senere tid har huset blitt helårsbolig, og til nå har fem personer vist interesse for å kjøpe den fargerike perlen på Østlandet.