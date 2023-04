Har aldri opplevd så mange drapstrusler mot et vitne før

En kvinne må trolig leve et liv under et vitnebeskyttelsesprogram, etter at hun vitnet mot gangster-ekskjæresten sin, Thomas Cashman, i retten.

I starten av april ble Thomas Cashman dømt til livstid i fengsel med en minimumsperiode på 42 år for drapet på ni år gamle Olivia Pratt-Korbel, ifølge Sky News.

Et vitne i retten ble avgjørende for domfellelsen – nemlig eks-kjæresten til Cashman.

Ved å stille i retten risikerte kvinnen livet sitt, for å kunne gi Olivias familie rettferdighet etter drapet på jenta.

Det skriver The Times.

Skjøt gjennom døra

En kveld i august i fjor ble en mann jaget av en annen mann midt på gaten i Liverpool.

Cheryl Korbel, som er moren til Olivia, lukket opp døra for å se hva som skjedde utenfor huset sitt. Da løp den ene mannen inn i huset hennes for å komme seg unna.

En bevæpnet mann fulgte etter til inngangen, og avfyrte skudd inn i huset gjennom døra – det førte til at ni år gamle Olivia ble truffet i brystet.

BARE NI ÅR: Olivia Pratt-Korbel ble skutt og drept i sitt eget hjem. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Til sammen ti menn ble arrestert under etterforskningen av drapet, men ni av dem ble løslatt igjen.

Under rettssaken i Manchester ga eks-kjæresten til Cashman avgjørende bevis for hvor han hadde vært etter drapet på Olivia.

Hun fortalte at han kom til henne på natten mens hun sov for å finne et skjulested. Kvinnen visste ikke på dette tidspunktet hva Cashman hadde gjort.

Først morgenen etter skjønte hun hvorfor han var der, da hun leste en avisartikkel.

Kom med innrømmelse

Cashman ba eks-kjæresten om å skaffe ham nye bukser, men da ringte hun heller kjæresten sin.

Da kjæresten kom, snakket han med Cashman, og hun hørte at navnet til personen som hadde løpt fra våpenmannen, og inn i huset til Olivia, ble nevnt.

Kjæresten til rettsvitnet skal ha sagt at han ikke ville høre mer snakk fra Cashman. Da skal Cashman, ifølge vitnet, ha innrømmet til kjæresten hennes at det var han som løp etter mannen.

CASHMAN: Thomas Cashman skjulte seg hos eks-kjæresten etter drapet på Olivia Pratt-Korbel. Dette er en rettstegning av Cashman. Foto: Elizabeth Cook / PA Photos

Cashman forlot huset hennes i nye klær, og la igjen sine egne i en haug ved siden av vaskemaskinen hennes.

Eks-kjæresten fortalte i retten at hun lenge hadde vært livredd for å si ifra eller bli beskyldt for å ha deltatt i et at Merseysides mest beryktede drap på 20 år.

Til slutt valgte hun å stå frem, fordi hun ikke klarte å holde det inne lenger.

– Jeg vet ikke hva livet mitt vil inneholde de neste årene, sa hun i retten.

Har mottatt drapstrusler

Politiet i Merseyside har aldri opplevd at et vitne har fått flere drapstrusler enn det Cashmans eks-kjæreste har fått.

Ved å vitne i retten mot Cashman, som politiet beskriver som en narkohandler, fryktet leiemorder og voldelig gangster, brøt kvinnen en taushetskode fra gangstermiljøet.

Det får hun skryt av politiet i Merseyside for:

– I mine 30 år som politimann, har jeg aldri sett slik tapperhet, sa Mark Baker fra Merseyside politiet, som lenge har jobbet med organisert kriminalitet i Liverpool.

BEGRAVELSE: I begravelsen til Olivia Pratt-Korbel hadde flere på seg rosa for å minnes den lille jenta. Kvinnen som holder en bamse er Olivias mor, Cheryl Korbel. Foto: Peter Powell

En annen politimann skal ifølge The Times har sagt at kvinnens bevis mot Cashman betydde alt. Både for Olivias familie, men også samfunnet i Merseyside og politiet.

Som følge av rettssaken vil kvinnen trolig måtte leve flere år i et vitnebeskyttelsesprogram – gjemt bort fra familie og venner – for å ikke bli drept.

Ifølge politiet er det ikke alle som takler et liv i skjul under et vitnebeskyttelsesprogram. Likevel håper de at flere vil følge vitnets eksempel, og gjøre det «riktige» i fremtidige etterforskninger.