Hadde sex med 300 på ett år – nå overrasker hun igjen

Annie Knight (27) fra Australia reagerer på at hun får så mye kritikk for sitt seksuelle liv.

Den australske Onlyfans-modellen Annie Knight (27) gikk viralt da det ble kjent at hun hadde hatt sex med 300 personer på ett år.

Knight satte seg så et mål om å ha sex med 365 personer på ett år, samt dra på 52 dater på 52 uker, for 2024.

Nå har hun satt seg enda et nytt mål for 2025, ifølge den australske avisa Perth Now.

Opplever å bli dømt

Australieren forteller at hun ofte blir dømt for sin «seksuelle appetitt» og livsstil. Dette er hun veldig lei av.

Hun mener at kvinner i voksenunderholdningsbransjen blir dømt for å leve livet sitt og være seksuelt aktiv, mens menn i samme bransjen ikke blir det.

– Jeg oppfører meg bokstavelig talt på samme måte som mange menn der ute i verden, men jeg blir dømt for det jeg gjør. Det er latterlig, sier hun til Perth Now.

For å bevise at hun er stolt av den hun er, og det hun gjør, har hun satt seg et nytt mål for 2025:

Ha sex med 600 personer.

– Jeg er overhodet ikke bekymret for at jeg ikke vil nå målet mitt i år, fordi jeg allerede er på 100, men dette har nå fått meg til å tenke: «Hva vil jeg sikte mot neste år? 600?», sier 27-åringen.

Kresen

Den unge kvinnen fra Australia får også høre at hun ikke er intelligent på grunn av at hun er så seksuelt aktiv.

Likevel skal flere ha kontaktet henne angående sine mål, og lurer på hvordan de kan melde sin interesse.

Selv om hun kaller seg selv «Australias mest seksuelt aktive kvinne», er det flere tilbud hun takker nei til.



Knight forteller nemlig at hun er kresen, og liker å finne de utvalgte på egen hånd – enten det er noen hun møter på, eller finner på datingapper.

27-åringen forteller at hun bare ønsker å ha det gøy, og at hennes seksuelle møter både kan være spontane eller mer planlagt.

– En dobbeltmoral

Sexolog og parterapeut Tone Haldorsen forteller at kvinner opplever å bli dømt både privat og i pornobransjen for sitt seksuelt aktive liv.

Haldorsen sier til TV 2 at en mannlig pornostjerne ofte blir beundret. Likevel blir kvinner som lever et fritt sexliv med mange, eller hyppige, partnerbytter ofte sett ned på.

– Dersom en kvinne har sex med en mann på første date er hun løs, men ingen sier noe om mannen som også hadde sex på første date. Det er en dobbeltmoral som treffer kvinner hardest, sier sexologen.

Hun forklarer at det er flere grunner til at det har blitt slik over tid. Blant annet på grunn av ulikt kvinnesyn, religion, forskning og fordi kvinners seksualitet har vært veldig kontrollert i flere tusen år.

RESPEKT: Parterapeut Tone Haldorsen mener det bør være lik respekt for alles seksualitet. Foto: Privat.

Sexologen mener at kvinner, menn og ikke-binæres seksualitet bør respekteres på lik fot, og at alle får gjøre det de vil med egen kropp – så lenge alle parter er samtykkende.

Haldorsen forteller at noen opplever negative konsekvenser ved å gi fra seg kropp og seksualitet på Onlyfans eller i pornobransjen, men det gjelder ikke alle.

– Vi skal uansett ikke dømme de valgene andre tar for sin egen kropp, understreker hun.