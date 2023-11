Hadde sex med 300 på ett år – nå har hun et nytt mål

Onlyfans-modellen Annie Knight (26) har satt seg et helt annet mål for det neste året.

Australske Annie Knight (26) gikk viralt tidligere i høst, da hun uttalte i podkasten «The Kyle and Jackie O Show» at hun hadde hatt sex med 300 kvinner og menn på ett år.

I et intervju med Daily Star forteller Onlyfans-modellen at hun nå har satt seg et helt nytt mål for det kommende året.

– Kresen

Knight kaller seg selv «Australias mest seksuelt aktive kvinne», men i sin nye utfordring skal hun sette lysten til side.

Nå ønsker nemlig 26-åringen å finne kjærligheten.

Derfor skal hun gå på 52 dater i løpet av 52 uker. Med andre ord skal hun dra på én date hver eneste uke i et helt år.

– Jeg har egentlig aldri hatt et datingliv. Jeg pleide å gå på cirka tre dater i året, så det er derfor jeg vil gjøre dette nå, sier hun til Daily Star.

Knight har vært singel i tre år, og sier at hun ikke velger hvem som helst å dra på date med. Personene hun dater bør hvert fall ikke lyve om høyden sin, eller være frekke mot servitører.

– Jeg er veldig kresen. Det er fem gutter jeg har gått på en andre date med, og to har jeg dratt på en tredje date med, forteller hun.

– Ingenting å skjule

26-åringen skal dele datingopplevelsen sin på sosiale medier, og vil gi følgerne sine en «anmeldelse» av hver date.

Til tross for at datingerfaringene blir offentlige, skal flere ha kontaktet australieren i håp om å få dra på en date med henne.

Knight har allerede startet datingprosjektet sitt, og det har skapt engasjement på hennes TikTok-profil.

Modellen drar inn rundt 14 millioner kroner på Onlyfans-kontoen sin, og hun forteller at hun kommer til å være åpen om karrieren sin.

– Jeg har ingenting å skjule og ingenting å skamme meg over, sier hun i intervjuet.

Om hun har funnet drømmemannen eller drømmekvinnen i løpet av de første datene, sier hun ingenting om.