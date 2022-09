Hadde fått beskjed om at kvinnen lå i koma – brevet i posten sjokkerte familien

En dansk kvinne ble rammet av en hjerneblødning i juni, og som følge av dette havnet hun i koma i flere uker.

Mens kvinnen var i koma, gikk hennes mobilregning til inkasso ettersom hun, av gode grunner, ikke kunne betale den.

Det var TV 2 Østjylland som først omtalte saken.

Hadde ikke kode

Kvinnens mobilregninger ble vanligvis betalt med applikasjonen MobilePay, men familien hadde ikke koden til telefonen. Da kunne de heller ikke betale regningene for henne.

– Vi kunne ikke komme inn på hennes mobil for å betale. I fire uker lå hun i koma, og hun er i dag hjerneskadet, forteller familien til TV 2 Østjylland.

Mobilskjermen lyste opp flere ganger med purringer fra mobilselskapet Oister, men ettersom familien ikke kunne gjøre noe kontaktet de kundeservice for hjelp.

Familien hevder at de ikke var til mye hjelp, og at de hele tiden fikk beskjed om at de måtte bruke telefonen for å betale.

Overraskende brev

Så kom det et inkassobrev i posten til kvinnen i koma. Dette fikk familien tilgang til. Da fikk de seg en overraskelse.

I brevet sto det at kvinnen kunne bli innkalt til et såkalt fogedrettsmøte, hvor kravet kunne tvangsinndrives.

Fogedretten tilsvarer det samme som namsmannen i Norge.

Regningen var først på rundt 400 kroner, men nå var regningen på nesten 1400 kroner - inkludert alle gebyrene. Familien prøvde å få til andre betalingsmetoder, men uten hell.

Oister beklager

Mobilselskapet Oister forteller til TV 2 Østjylland at det ikke er mulig å overføre et kundeforhold dersom en tredjepart ikke har vergemål.

De innrømmer likevel at saken burde blitt håndtert annerledes.

– Våre automatiske prosesser for ubetalte fakturaer har trådt i kraft. Noe som har utløst purringer, inkassogebyrer og varsler fra namsmannen. Det er trist i denne konkrete saken, og derfor har vi besluttet å trekke kundeforholdet fra inkasso, sier en talsperson fra Oister.

De understreker at dette også gjelder purringer og varsler om namsmannen.

Mobilselskapet har i ettertid vært i kontakt med kvinnens familie for å finne en løsning.