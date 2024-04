Gribbene var for fulle til å fly – måtte på «rehab»

DRITA: Disse to gribbene var så fulle at de ikke klarte å stå skikkelig eller å fly. Foto: A Place Called Hope

Det er godt kjent at man ikke skal kombinere fylla og bilkjøring, men det er heller ikke så smart å kombinere fylla med å fly.

Nylig måtte nemlig Watertown Animal Control i Connecticut i USA hente inn to gribber som var for fulle til å fly, skriver Fox News.

Klarte ikke å stå

Gribbene hadde lett etter mat i en søppelcontainer, og hadde satt nebbet i noe som hadde gjæret nok til å forårsake en alvorlig rus for fuglene.

DÅRLIG FORM: Gribbene holdt på å besvime flere ganger. Foto: A Place Called Hope

Watertown Animal Control valgte derfor å frakte fuglene til A Place Called Hope, et rehabiliterings-senter for dyreliv, for å få hjelp.

– De var bokstavelig talt fulle, skriver A Place Called Hope på sin Facebook-profil.

Ifølge rehabiliteringssenteret var gribbene ikke i stand til å balansere eller stå skikkelig, og holdt på å besvime flere ganger. De var redd for at fuglene var i ferd med å dø.

Derfor valgte senteret å gi dem nødvendig væske, ta seg av dem over natten og gi dem en god frokost dagen etter.

Ikke første gang

Direktør Christine Cumming i A Place Called Hope forteller til Fox News at dette ikke er første gang de opplever at fugler blir beruset etter å ha spist mat fra søppeldunker.

– Vi har tatt for oss berusede sangfugler fra fermenterte bær om høsten, og fulle kråker som også spiste fermentert barfrukt fra en søppelcontainer bak et anlegg, sier Cumming.

A Place Called Hope oppfordrer derfor alle til å tenke over hva man kaster i søppelcontainere – ettersom det kan beruse dyrelivet som forsyner seg av det. Spesielt matvarer som fruktcocktail bør man være obs på.

Rehabiliteringssenteret forteller at fulle gribber ikke er de letteste pasientene de har hatt.

Kort tid etter «rehab-oppholdet», var gribbene likevel edru nok til å fly ut i det fri igjen – men trolig en smule «hangover».