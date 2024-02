Glemte to fireåringer mens barnehagen var på tur

VAR IGJEN: To barn på fire år var igjen i barnehagen i to timer, mens de andre dro ut på tur. Foto: Johny Kristensen

Tirsdag dro Kroppeloppen barnehage, som ligger i Sandved i Danmark, ut på tur.

Det var bare ett problem. De hadde glemt igjen to barn, skriver danske Ekstra Bladet.

Reagerer

De to fireåringene ble værende igjen alene i barnehagen i to timer uten tilsyn. Barnehagens ansatte skjønte ikke at de hadde glemt igjen de to barna før de kom tilbake igjen fra turen.

Det får moren til den ene fireåringen til å reagere:

– Jeg var i sjokk, fordi ingen tok seg av ham, sier hun til Ekstra Bladet.

Hun forklarer at foreldrene alltid registrerer når barna deres kommer eller forlater barnehagen, derfor reagerer hun på at de ansatte ikke har hatt telling på barna.

Moren forteller at hun ikke skal ha fått et skikkelig svar da de spurte om hvordan de håndterte situasjonen, eller vil håndtere slike hendelser i fremtiden. De skal heller ikke ha blitt kontaktet av barnehagens leder.

Nå har foreldrene valgt å flytte barnet sitt til en annen avdeling i barnehagen.

Beklager

Områdeleder Maiken Højgaard Toftholm i Næstved kommune legger seg flat etter hendelsen:

– Det korte svaret er at det ikke bør eller skal skje. Derfor har vi også sett på våre prosedyrer for å vurdere om det er noe vi må stramme inn, sier hun til Ekstra Bladet.

De skal nå gå gjennom prosedyrene med personalet, og gjøre det med jevne mellomrom ettersom de får inn nye medarbeidere.

– Barn må selvfølgelig ikke bli etterlatt, det går ikke, sier Højgaard Toftholm.

For bare to uker siden ble to barn glemt igjen etter stengetid i en annen barnehage i Danmark.

De ansatte hadde dratt hjem og låst dørene, men foreldrene var forsinket og rakk ikke hente barna før barnehagen stengte.

Barna kom seg ut selv, i bare sokkelesten, og fikk så hjelp av en kvinne i nærheten.

Ifølge danske TV 2 ble også en toåring etterlatt i en skog i to timer i 2016 under en tur med barnehagen.