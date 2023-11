Glemte sandwich i sekken – fikk flere tusen kroner i bot

MATPAKKE: En kvinne glemte at hun hadde en kyllingsandwich i sekken sin under reise. Kvinnen på bildet er ikke kvinnen som er omtalt i artikkelen. Foto: Dmitrii Shironosov

Da en 77 år gammel kvinne skulle fly fra New Zealand til Australia, gikk ikke alt helt som planlagt.

Turen ble nemlig mye dyrere enn hun hadde sett for seg – vi snakker tusenvis av kroner dyrere.

Det skriver New Zealand Herald.

Fikk bot

Bestemoren var på vei til Australia for å besøke familien sin der. På flyplassen i New Zealand kjøpte hun en muffins og en kyllingsandwich.

Hun spiste muffinsen, men la smørbrødet, som var forseglet, i ryggsekken sin før hun gikk om bord i flyet.

Planen var å spise maten under flyturen, men 77-åringen sovnet med en gang hun satte seg i flyet.

Under flyturen måtte de fylle ut et erklæringsskjema om hva hun hadde pakket med seg, og like etter landet hun i Australia.

Da oppsto problemene.

En grensepatrulje gikk gjennom kofferten og sekken hennes, og fant kyllingsandwichen.

– Jeg sa: «Å jeg glemte det, jeg beklager. Kan du kaste det for meg? Men han fortsatte bare å gå gjennom sekken min,» sier kvinnen til New Zealand Herald.

Grensevakten forsvant en liten stund, og da han kom tilbake igjen sa han: «Tolv poeng, 3300 australske dollar».



– Vi har ikke råd

77-åringen trodde han tullet, men det gjorde han ikke. Kyllingsandwichen førte til at kvinnen fikk en bot på rundt 23.000 norske kroner.

Da ble kvinnen veldig lei seg og begynte å gråte.

En annen ansatt anbefalte henne å klage på boten. 77-åringen sendte inn en klage, fortalte hva som hadde skjedd og at boten hadde en betydelig innvirkning på livet hennes, men uten å få svar.

– Min mann sa hele tiden: «Bare betal det». Jeg sa: «Det er vår pensjon, vi har ikke råd til dette», forteller kvinnen.

Nå har hun betalt, men hun har fortsatt ikke fått svar på hvorfor hun måtte betale så mye i bot for en uåpnet kyllingsandwich.

New Zealand Herald skriver at de har prøvd å komme i kontakt med den australske regjeringens avdeling for landbruk, fiskeri og skogbruk for en kommentar, men uten hell.

På nettsidene til myndighetene står det at dersom en reisende unnlater å deklarere varer av en type som er kjent for å utgjøre et «høyt nivå av biosikkerhetsrisiko», kan man få rundt 3756 australske dollar i bot. Størrelsen på boten avhenger av hvor stor risiko varen gir.