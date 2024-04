Gjorde snodig funn i middagen: – Merket noe hardt

KJØTTDEIG OG PASTA: Egil Wettre-Johnsen skulle lage seg en italiensk rett til middag med kjøttdeig og pasta, da han merket at det var noe rart i maten hans. Foto: Privat

Skiensmannen forteller at han ikke har opplevd noe lignende funn i middagen sin før.

Forrige uke skulle Egil Wettre-Johnsen fra Skien lage seg en pastarett med kjøttdeig til middag – men alt var ikke slik som det skulle være:

– Da jeg skulle til å tygge, så merket jeg plutselig at det var noe hardt i munnen min, sier Wettre-Johnsen til TV 2.

Det var Varden som først omtalte saken.

Trodde det kom fra tennene

Wettre-Johnsen forteller at han stoppet tyggebevegelsen i siste liten, slik at han ikke tygget på det harde.

MIDDAG: Egil Wettre-Johnsen fant en metallbit i middagen sin, som for øvrig ikke er måltidet på bildet. Foto: Privat

– Det første jeg tenkte var: «Å fanken, der røyk det en plombe», sier han og ler.

Da han tok gjenstanden ut av munnen, skjønte han at det ikke kom fra tennene hans – noe han var veldig glad for.

Skiensmannen sier at gjenstanden så ut som en del av noe i metall. Det var også noen runde klumper på metallbiten.

Selv tror han at biten har kommet fra kjøttdeigen, ettersom han ville ha lagt merke til den blant pastaen eller sausen han lagde av pulver.

– Jeg kan ikke si hundre prosent, men med all sannsynlighet er det noe som har ligget i kjøttdeigen, sier han til TV 2.

– Uforståelig

Skiensmannen forteller at han har spist mye kjøttdeig i livet, men at han aldri har opplevd å få slike fremmedlegemer i maten.

METALLBIT: Denne lille biten dukket opp i middagen til skiensmannen. Foto: Privat

Kvalitetssjef Randi Støyva i Nordfjord Kjøtt, som kjøttdeigen er produsert av, sier til Varden har hun ble overrasket av opplevelsen til Wettre-Johnsen.

– For oss er det uforståelig at dette kan ha skjedd, da vi har metalldetektor på alle våre pakkelinjer – som skulle ha oppdaget dette, sier hun til lokalavisa.

Videre forteller hun at det er trist å høre om opplevelsen, men de er glad for at de ikke har hatt noen lignende tilfeller som de har hørt om tidligere.