Gjorde overraskende funn i husveggen

Et par i New Jersey kjøpte nylig et hus, der de kun to dager senere gjorde et sjokkerende funn.

Da de skulle fjerne deler av en vegg, rant det ut store mengder med tomme romflasker. Paret oppdaget 99 tomme flasker. Det skriver blant annet nyhetsnettstedet New York Post.

Flaskene rant ned

Det var Cathy (51) og Roy Aukamp (52) som gjorde funnet i veggen.

To dager etter at de flyttet inn i det nye huset deres, ble kjelleren deres oversvømt etter en storm.

I den forbindelse måtte de fjerne delene av veggen som ble skadet av vannet. Da de åpnet opp et hull i veggen, rant de tomme alkohol-flaskene ut.

– Mannen min måtte fjerne våte gipsplater og alle disse flaskene rant ut av en av veggene, sa Cathy ifølge nyhetsnettstedet.

Paret la ut videoen av den bisarre opplevelsen i sosiale medier, noe som har engasjert stort.

Fascinert og overrasket

Etter at videoen har blitt delt i sosiale medier, har paret blitt kontaktet av personen bak det hele. Det har nemlig skjult seg enda flere flasker i huset.

– Personen sa at det er hundrevis mer, men også at han nå har vært nykter i tre år, sa Cathy.

I ettertid har de lagt ut en forklaring i sosiale medier. Der forteller paret at det har vært et hull i taket, som gjorde at flaskene kom seg inn i veggene.

Cathy påpeker at hun og mannen ikke er sure – bare fascinert og overrasket.