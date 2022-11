Gjorde overraskende funn i eske utenfor Fretex

Ansatte ved Fretex Lura i Rogaland gjorde et uventet funn utenfor anlegget der de har tøyinnsamling.

En morgen i oktober lå det en eske utenfor, og da de ansatte så hva som var oppi, fikk de nærmest sjokk.

– Vi har ikke opplevd dette før, sier avdelingsleder ved Fretex sorteringsanlegg på Lura, Elisabeth Sunde, til TV 2.

Det var Sandnesposten som først omtalte saken.

Etterlatt i eske

Vanligvis er det bare poser og esker med tekstiler som kommer inn til sorteringsanlegget, men denne gangen var det noe levende som hadde blitt levert til Fretex.

Oppi esken var det nemlig en kattemor og seks kattunger.

Sunde er usikker på hvorfor esken har havnet i tekstilsorteringen, men tror den kan ha blitt levert utenom åpningstid.

Avdelingslederen sier at hun så noen katter tidligere samme dag, men det var ikke noe hun reagerte på da.

– Jeg så plutselig noen små nøster løpe rundt og mjaue, sier hun og forklarer videre:

– Portene inn til lageret er ofte åpne, og det har hendt at både katter og fugler forviller seg inn. Vi tenkte først at kattungene bare lette etter mora.

Men det viste seg at de var etterlatt der – sammen med kattemora.

Har anmeldt saken

På grunn av store maskiner i anleggsområdet, som kunne vært farlig for kattene, valgte de ansatte ved Fretex å ta kattene in.

KATTUNGER: Her er tre av kattungene som ble funnet i esken ved Fretex. Totalt var det en voksen katt og seks kattunger i esken. Foto: Privat

Sunde tror kattungene var rundt 10-12 uker gamle. Kattene ble tatt med til en veterinær som kunne fortelle at de var underernærte og hadde øyebetennelse og orm.

– Tre av kattungene har fått et nytt hjem, og resten av kattefamilien ble tatt hånd om av Dyrebeskyttelsen som kom raskt til unnsetning og hjalp oss, forteller Sunde til TV 2.

Nestleder ved Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, Randi Lind, forteller at de nå har anmeldt saken, og hun håper politiet vil igangsette etterforskning.

– Vi ser dessverre at mange familiedyr, og særskilt katter og kaniner, har lav status i det norske samfunnet, sier Lind til TV 2 og legger til:

– Med det mener jeg at de for mange ses på som «bruk og kast»-objekter, som man kan få gratis fra en nabo og gi bort eller etterlate hvis man ikke vil ha den lengre.

Kattene som Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren har overtatt omsorgen for, er i fosterhjem hos dem nå, og trives godt, ifølge Lind.

De vil få nødvendig veterinærbehandling, og vil legges ut for adopsjon når de er klare for det.

– Hjerteløst

– Det er dessverre svært vanlig at dyr blir dumpet og etterlatt, og i økende grad etter koronapandemien, forteller Lind.

Ofte blir dyrene ikke tatt med når noen flytter, eller så slippes de inn i sitt nye hjem og ender opp med å vandre på let etter mat, ly og omsorg.

DYREBESKYTTELSEN: Randi Lind, nestleder fra Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren, sier at det ikke er uvanlig at dyr som katter og kaniner blir etterlatt i esker og søppelcontainere. Foto: Privat

– Vi ser også at at dyr dumpes i esker, bur, plastposer eller i søppelcontainere oftere enn før.

Nestlederen understreker at en person som anskaffer seg et dyr, har det fulle ansvaret for dyret – inkludert at et eventuelt dyrehold avsluttes på en lovlig måte.

Dersom en eier ikke lenger kan beholde dyret, må de selv ta ansvar for at det får et nytt, godt hjem.

– Vi opplever det som hjerteløst å forlate et uskyldig individ som er helt avhengig av deg som eier, sier Lind.

– Vi håper anmeldelsen kan medføre at noen blir straffet for handlingen, og at det vil ha en preventiv effekt for andre som vurderer å kvitte seg med dyr på den måten.