Gjorde grep i siste sekund – vant millioner

Har du spilleproblemer? Du kan ta kontakt med Hjelpelinjen på telefon 800 800 40, eller via chat. Spillavhengighet Norge nås på telefon 47 70 02 00.

Ca. 1,4 prosent av befolkningen lider av spilleavhengighet, og dette oppfattes som et stort problem i et folkehelseperspektiv. Nesten 10 ganger så mange står i fare for å utvikle spilleavhengighet

Pengespill, enten det er på spilleautomater, tipping eller rulett, har det til felles at de skal gi et overskudd til dem som driver spillene. I 2018 utgjorde spill på internett 3.9 milliarder kroner, og nordmenn tapte mellom 2,1 og 2,6 milliarder kroner på slike spill dette året. Siden den tid har pengespill på internett økt sterkt.

