Gjorde beslag på finurlig sted

GJORDE BESLAG: Tolletaten tok beslag i dette, på det mannen trodde var et lurt gjemmested. Foto: Tolletaten

I slutten av juni kjørte en nederlandsk mann i 50-årene i land i Kristiansand, da han ankom med ferjen Romantika.

Mannen kjørte en Mini, som Tollvesenet ønsket å undersøke nærmere. Til Fædrelandsvennen sier seksjonssjef for grensedivisjon i Tolletaten, Helge Breilid, at det ble foretatt et hundesøk på bilen og mannen.

– Hunden markerte begge steder, sier han.

Gjemt på finurlig sted

Mannen innrømmet overfor tollbetjentene at han hadde gjemt narkotika i bilen.

Narkotikaen lå nemlig gjemt i gummislangen som lå i dekket på reservehjulet.

Tollbetjentene fant cirka 10 gram MDMA og cirka 263 gram med ulikt cannabismateriale – fordelt på 100 gram marihuana, 126 gram cannabis-vingummi og 37 gram hasj.

At Tolletaten gjør beslag i reservehjul er ikke sjelden kost. Ifølge Breilid gjør de mange beslag på nettopp dette gjemmestedet.

Reservehjulet ble sjekket gjennom en røntgenmaskin, noe som bekreftet den nederlandske mannens historie.

Ønsker 45 dager fengsel

Mandag denne uken var saken oppe til behandling i Agder tingrett som en tilståelsesdom. Mannen i 50-årene er tiltalt for ulovlig innførsel av narkotika.

Ifølge avisen la aktor ned påstand om at mannen skal dømmes til 45 dager i fengsel. Mannens forsvarer, Lars Faye Ree, la ned påstand om at klienten skal dømmes på mildeste måte.

Det ble også diskutert om mannen skal sone straffen i sitt hjemland, skriver Fædrelandsvennen.