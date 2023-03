Gjorde absurd funn i fiskens mage

SE TORSKEN: En hobbyfisker fra Vestlandet måtte sjekke magesekken til torsken da han merket at det var noe hardt i den. Foto: Privat

Tirsdag skulle hobbyfisker og pilot Rune Meyer Amundsen sjekke torskerusen sin ved Eidsvåg utenfor Bergen.

Da gjorde han et uventet funn i en torsk:

– Jeg har aldri opplevd noe slikt før, sier Meyer Amundsen til TV 2.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Trodde det var skjell

Det var flere fisker i torskerusen, og han tok med fisken hjem ettersom han skulle gi litt til sin søster dagen etter.

Da han skulle sløye den ene torsken, kjente han plutselig at det var noe hardt i magesekken.

– Det føltes ut som det var et langt skjell i magesekken, så jeg tenkte at jeg måtte åpne og se, forteller han.

I magesekken lå det ikke noe skjell, men et par med solbriller.

Amundsen har gjort mange ulike funn i magesekken på fisker før, men han har aldri funnet et par med solbriller:

SOLBRILLER: Disse solbrillene ble funnet i torsken. Foto: Privat

– Jeg tenkte at det var rart at den hadde slukt de helt på denne måten. Jeg så at brillene hadde litt riper i glasset, så torsken har nok jobbet litt med å få de ned, sier hobbyfiskeren.

Solbrillene var i god stand og fortsatt hele etter å ha vært i magen på torsken.

Mistet solbrillene i fjor

Etter at han fortalte om det morsomme funnet sitt i lokalavisen, startet jakten på solbrillenes eier.

Da tikket det plutselig inn en melding.

Meldingen var fra en nær venn av Amundsens sønn, som også var deres nærmeste nabo; Per Kristian Mosevoll.

Han hadde nemlig mistet solbrillene sine i sjøen i september og kjente dem igjen fra bildene i lokalavisen.

– Da jeg så hvor han hadde fisket tenkte jeg: «Nei, du tuller?» Så zoomet jeg inn på brillene og tenkte: «Ja, det er ikke til å ta feil av». Det er helt sinnsykt, sannsynligheten er på lik linje med å vinne mange millioner i lotto, sier Mosevoll til TV 2.

MISTET SOLBRILLENE: Per Kristian Mosevoll mistet solbrillene sine i september i fjor. Nå har han fått dem tilbake igjen. Foto: Privat

Han forteller at han mistet solbrillene sine tidlig i september da han skulle legge til båten, og hoppet i land mens han hadde solbrillene oppå hodet sitt.

– Da datt de bare av, forteller han.

– Så skulle jeg skyndte meg med å feste båten mens jeg prøvde å følge med på hvor de forsvant.

– Lukter litt fisk

Etter at Mosevoll hadde festet båten gikk han ut i sjøen og lette etter brillene i en halvtime – uten hell.

Solbrillene var borte.

Nå er han utrolig glad for at de har kommet til rette igjen – hele seks måneder senere.

– De lukter litt fisk, men jeg tenker at dette kan føre til at jeg drar i land noe stort, sier Mosevoll og refererer til fiskefangst.

MAGESEKKEN: Her blir solbrillene tatt ut fra fiskens magesekk. Foto: Privat

Han har nemlig akkurat reist til Lofoten hvor han skal stå på ski og fiske skrei.

– Jeg venter med å vaske dem til jeg er ferdig med denne turen her, ler han.

Hobbyfisker Amundsen synes det er utrolig at solbrillene kom tilbake til Mosevoll etter et halvt år i sjøen.

– Det er nesten slik at du kan bli religiøs. Å finne de på den måten, og at de tilhører din nærmeste nabo. Det er som om man skulle spilt lotto samme dagen, ler hobbyfisker Amundsen.