Gjorde 50 år gammelt funn – fortsatt ikke funnet eieren

For to somre siden var Daniel Sunzenauer ute med metalldetektoren sin i Maridalen i Oslo.

Plutselig pep det skikkelig fra metalldetektoren midt ute på et gressjorde, og han gjorde et uvanlig funn:

– Jeg hadde fått tillatelse til å gå på jordet, så funnet var helt tilfeldig, forteller 34-åringen.

– Merkelig

Sunzenauer måttet grave litt ned i bakken, men så fant han en 50 år gammel tidskapsel:

– Jeg fant et førerkort, og rett under lå det en lommebok med penger i, sier han til TV 2.

FØRERKORT: Dette gamle førerkortet lå under bakken. Foto: Privat

Den nyeste mynten var fra 1976, og totalt var det 83 kroner. Førerkortet hadde et bilde av en ung kvinne i seg, men skriften i førerkortet hadde forsvunnet – så han kunne ikke lese hvem det tilhørte.

– Maridalen er ikke et sted man går på piknik. Spesielt ikke ute på et jorde ved et tre; det er et merkelig sted å ferdes, sier han.

Helt siden Sunzenauer var barn har han hatt en interesse for metalldetektorer, men han har ikke gjort lignende funn før.

Tidligere har han funnet gull- og sølvringer, og blant annet mynter fra vikingtiden, men understreker at man må ha tillatelse for å gå med metalldetektor og grave opp gjenstander.

Leter fortsatt

For to år siden sendte Sunzenauer en mail til politiet om funnet. Han delte også bilder av førerkortet og myntene på Facebook-grupper, og ba folk om å kontakte ham dersom de hadde informasjon.

70-TALLET: Disse myntene, som lå sammen med førerkortet, var fra 1970-tallet. Foto: Privat

Men det har ikke vært noe hell i saken så langt.

34-åringen har fortsatt ikke funnet eieren av tingene han fant i 2021; derfor har han nå bestemt seg for å lete videre.

– Jeg skal kontakte politiet igjen, og kommer nok til å gå ned på politistasjonen i person denne gangen.

– Jeg håper å finne historien på hvorfor det lå så fint samlet med førerkortet oppå lommeboken. Hvorfor har personen ikke kommet tilbake igjen? undrer 34-åringen.