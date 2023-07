Gjør du dette, er ikke håndvasken like effektiv

HÅNDVASK: Hvis du blander ut såpen din med vann, kan det være at håndvasken ikke er like effektiv som den burde være. Foto: Sigve Mejdal / TV 2

Et velkjent såpetriks kan gjøre at håndvasken ikke er like optimal.

Du står på badet og skal vaske hendene dine når du oppdager at såpedispenseren er tom – eller nesten tom. For å få ut de siste såperestene fra beholderen, bestemmer du deg for å bruke et velkjent triks.

Du fyller opp beholderen med vann og blander ut såpen. På den måten har du spart deg for en butikktur og kan bruke såperestene lenger.

Men er dette trikset egentlig å anbefale?

Optimal håndvask

Henning Sørum er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han forsker blant annet på bakterier.



Han forklarer at hovedeffekten av såpe er å få fettet til å løse seg i vannet man bruker ved vasking. Skitt fra mennesker, dyr og planter som inneholder fett, gjør at rent vann ikke er effektivt for å fjerne materialet.

– En god effekt av såpen betinger at det brukes «passelig» med såpe som bearbeides eller gnis godt omkring på hudflatene, sier Sørum.

SÅPE: Håndvasken bør inneholde en passende mengde med såpe. Foto: Sigve Mejdal / TV 2

Etter at man har gnidd såpen inn mot hudflaten, kan man tilsette litt vann.

– En bør gni det lille tilsatte vannet inn i såpa like godt som når man gned såpen mot hudflatene. Når det er gjort, bør man skylle med rikelig lunkent eller varmt vann til man kjenner at det ikke er glatt i hendene lenger når man gnir hudflatene mot hverandre.

– Da kan man si at man har vasket det optimalt og hudflatene er rene, slik vi som regel definerer det.

Mindre effektivt

Dersom man bruker utvannet såpe, følger man ikke den «optimale» håndvasken for å fjerne skitt og fett. Er det for lite såpe i blandingen, kan man nemlig risikere en mindre effektiv vask.

– Ved å bruke uttynnet såpe med vann kombinerer man de to prosessene man ideelt burde gjøre etter hverandre, sier Sørum, og legger til:

– Man vil likevel få en effekt avhengig av hvor mye såpe det er i såpe-vann-blandingen i såpedispenseren.

For å få et inntrykk av effekten på håndvasken, kan man ifølge Sørum teste hvor stor friksjon det er i håndflatene ved å gni dem hardt mot hverandre, når de har tørket ordentlig.

– Har man vasket seg på en optimal måte, vil det være stor friksjon og «tråe» håndflater når man gnir seg hardt i hendene.

Hudlege med klart dusj-råd

– Dreper ikke bakterier

Mengden såpe man bør bruke vil avhenge blant annet av hvor skitten man er, forteller eksperten.

Har man vært i kontakt med materiale man ikke ønsker over en lengre periode, bør man gjøre en grundig vask. Har man derimot vært i kontakt med litt skittent materiale i kort tid, som sitter lokalt, trenger man kun en enklere rengjøring.

– Bakterier vil alltid være til stede i organisk materiale fra mennesker, dyr og planter. De fleste bakterier sitter dypt innblandet i det organiske materialet man vasker bort og vil i stor grad forsvinne med grundig såpevask, opplyser Sørensen.

Mistenker man derimot at det er bakterier på huden som kan gi sykdom, bør man i tillegg desinfisere huden med egnet middel.

– Ordinær såpevask dreper ikke bakterier, men reduserer bakterietallet ved at materialet der de er lokalisert blir fjernet, sier Sørum.

Dette blir gjort gjennom å ha passelig mengde med såpe, og vask av hendene på riktig måte.