Gjenskapte 30 år gammel ikonisk scene – går viralt

I år er det hele 30 år siden «Jurassic Park» trollbandt et kinopublikum over hele verden med sitt spennende dinosaurunivers.

I den forbindelse har skuespiller Ariana Richards, som spilte Lex Murphy, gjenskapt en ikonisk scene fra filmen.

Nå går den viralt på TikTok, skriver Today.

Sett av millioner

Videoen viser den kjente scenen der Richards skjelver i hånden hvor hun holder en skje med grønn gelé, ettersom hun ser en dinosaur som passerer henne.

I TikTok-videoen, som nå har blitt en stor hit på sosiale medier, kan man se 13 år gamle Richards fra «Jurassic Park»-filmen i det øverste klippet.

Det andre klippet viser skuespilleren i dag, 43 år gammel, som gjenskaper øyeblikket.

Videoen har nå gått viralt på sosiale medier, og har over 12 millioner visninger på TikTok.

– Ikonisk

Flere hyller klippet og ikke minst skuespiller Richards for å ha stilt opp til å gjenskape scenen.

«Dette er den mest ikoniske scenen i Jurassic Park-filmene!» skriver en på TikTok.



«Så kult å se henne gjenskape den scenen,» sier en annen om Richards.



Noen skriver at det er et av de beste øyeblikkene i Jurassic Park, og at Richards gjorde en god jobb som ung skuespiller. Den kjente scenen får også flere til å mimre tilbake til barndommen:

«Jeg pleide å gjøre dette hele tiden da jeg var barn. Hver eneste gang jeg spiste gelé,» forteller en.



DINOSAURER: Ariana Richards spilte i de to første filmene av «Jurassic Park». Her er en scene fra «The Lost World: Jurassic Park» fra 1997. Foto: Universal

«Jeg gjenskaper denne scenen hver gang jeg spiser grønn gelé,» skriver en annen.



Selv om de fleste har et positivt minne av «Jurassic Park», er det også noen som husker at de ble skremt av dinosaurene.

«Denne scenen hjemsøkte meg i drømmene mine. Det ga meg 30 år med mareritt om at jeg ble jaget av en velociraptor.»

En velociraptor er ifølge Store norske leksikon en kjøttetende dinosaur som levde for rundt 75 millioner år siden. Den hadde kraftige klør på bakbeina og var dekket av fjær.

Forsvant fra rampelyset

Barnestjernen ble skuespiller i en alder av seks år, og mottok flere priser i løpet av skuespillerkarrieren.

Ifølge hennes egen hjemmeside, fikk hun blant annet Youth in Film Award for «Beste unge jenteskuespiller» og The Bambi Award for rollen sin i «Jurassic Park».

Richards spilte i noen få filmer etter «Jurassic Park», men trakk seg etter hvert ut av rampelyset.

I dag er Richards 43 år og jobber som profesjonell maler. I et intervju med filmselskapet Amblin, forteller Richards at hun startet å male sammen med sin bestemor allerede da hun var ti år.

Selv om hun har lagt skuespillerkarrieren på hylla, kan hun dukke opp på kinolerretet igjen dersom det rette øyeblikket kommer:

– Jeg elsker skuespill, og kommer alltid til å ha lyst å spille gode roller. Selv om jeg har fokusert på kunst en god stund, helt siden jeg var på college og gjorde det til et fokus og en prioritet, har hun tidligere uttalt til Amblin.

– Dersom den rette rollen dukker opp, og den rette muligheten, ville jeg tatt sjansen.