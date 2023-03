Gikk viralt etter uheldig tabbe: – «Drama queen»

Bjerknes adopterte hunden Blanco (2,5 år) nå nylig etter jul og de har blitt veldig god kjent på den korte tiden. Likevel utrykte hunden stor misnøye til sin eier etter en biltabbe den trolig sent vil glemme.

Bjerknes og Blanco hadde vært på en lang tur i skogen da duoen skulle kjøre hjemover. 26-åringen la fra seg bilnøklene i baksetet da hun skulle feste hunden til reiseselen sin. Da hun lukket døren, innså hun hva som hadde skjedd.

– Jeg hørte en smekklås-lyd og da skjønte jeg veldig fort at døren var låst, sier Bjerknes til TV 2.

Det var Avisa Oslo som omtalte saken først.

BARNEFAMILIE: Blanco er en rolig hund som tidligere har bodd sammen med en barnefamilie. Nåværende eier tror dermed at den er vant til at ting ikke alltid går som det skal. Foto: Privat

Prøvde å få hjelp fra hunden

I det Bjerknes innså feilen, ringte hun faren sin for å høre om det var noe lurt man kunne gjøre for å åpne bilen.

– Det er så typisk meg at noe slikt skjer. Det var ikke noe luretriks for å åpne bilen så jeg måtte ringe Viking og vente i to timer for å få hjelp, sier Bjerknes, og legger til:

– Jeg var redd for at han skulle bli stressa og reagere på at jeg sto utenfor, men han er en veldig avslappet hund så det gikk veldig greit. Jeg passet på at han så meg hele tiden.

26-åringen var glad for at det var vinter og kaldt ute slik at det var behagelig temperatur inne i bilen. Eieren tenkte også det var en mulighet å få hjelp av Blanco til å åpne døren igjen.

– Det kan være at Blanco trykte på bilnøkkelen og låse døren når jeg festet han. Så jeg prøvde å lokke han til å bevege seg litt fram og tilbake i tilfelle han kunne låse den opp igjen, sier Bjerknes og legger til:

– Dessverre la han seg bare ned og det virket som han tenkte at dette var min egen feil og noe jeg måtte fikse på egen hånd.

FIKK OPP DØREN: Bjerknes vet nå hvordan hun kan lirke opp en bildør, men uten riktig utstyr tror hun at det kan bli utfordrende. Foto: TikTok

Omsorgssvikt

Etter to timer venting kom endelig Viking og fikk opp døren. Bjerknes hadde derimot noen triks for å få tiden til å gå.

– Det var kaldt og kjedelig å vente så lenge, men jeg fikk laget en TikTok-video av hele seansen. I tillegg manglet en del skritt i å nå det daglige målet, så jeg gikk mange runder rundt bilen. Folk som så meg må ha trodd at jeg var helt gal, sier hun lattermildt.

Når døren gikk opp kunne Bjerknes tydelig se hunden sin store skuffelse.

– Han utrykte at dette var omsorgssvikt. Jeg følte at han prøvde å gi meg skyldfølelse for han så ned i bakken og var litt «drama queen». Han skjønte at han kunne utnytte det litt, men jeg ga ham mange godbiter så jeg håper at jeg kom på godsiden igjen.

Gikk viralt

TikTok videoen som Bjerknes publiserte har allerede fått flere hundre tusen visninger.

– Det var veldig gøy, jeg trodde ikke at en sånn video skulle gå viralt. Jeg tror den gikk så viralt fordi folk liker å se andre drite seg ut. I tillegg er det sikkert noen som har gjort noe lignende og kan relatere.

Videoen har fått over 150 kommentarer på at 26-åringen kunne ha knust ruten for å få hunden ut av bilen.

– Jeg var klar over at det var en mulighet, men jeg vurderte det ikke med tanke på at det var så kjølig temperatur og det så tilsynelatende ut som at han hadde det fint. Hadde det vært nødvendig å knuse ruten så hadde jeg gjort det ganske fort.

Foreldrene til hundeeieren var veldig begeistret for at videoen gikk så viralt.

– Mamma og pappa elsker TikTok, så de sitter å ringer meg hver dag og forteller hvor mange visninger videoen har fått. Så de syntes det er kjempestas.

Fremover kommer Bjerknes til å være ekstra forsiktig med å lukke igjen bildøren før hun er sikker på at hun har bilnøkkelen.

– Det var en dyr hjemmelekse, jeg tror ikke det kommer til å skje igjen, vi har aldri opplevd det tidligere så jeg ble veldig overasket.

Bjerknes vet fortsatt ikke om forsikringsselskapet kommer til å dekke Viking sin utrykning ettersom det er en selvforskyldt ulykke. Hun vet heller ikke hvor mye penger det er snakk om.