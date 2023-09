Giftet seg på svenskebåten

Da Aadrian (37) og Krister (57) Samuelsson giftet seg forrige lørdag, valgte de et bryllup utenom det vanlige.



– Vi ønsket å tilby gjestene noe annet enn et vanlig bryllup, sier Krister til TV 2.

Derfor giftet de seg på Color Hybrid, også kjent som svenskebåten.

Det var Sandefjords Blad som først omtalte saken.

Inspirerte sønnen

Det nygifte paret, som bor i Lysekil i Sverige, er glad i Color Line-båten som går fra Strömstad til Sandefjord, og liker mannskapet og servicen om bord.

– Vi reiser med den cirka fire til seks ganger per år, forteller Krister.

Da de skulle planlegge bryllupet, var det derfor ingen tvil om at de ønsket å ha bryllupet sitt nettopp her.

Selve vielsen fant sted på båtens helikopterplattform, hvor Aadrian og Krister fikk gitt hverandre sitt «ja». Bryllupsfesten hadde de på et eget lokale om bord i båten.

Paret forteller at bryllupet gikk over all forventning og at gjestene deres elsket det.

NORGESVENNER: Aadrian og Krister Samuelsson reiser ofte til Norge. Her er de under vielsen sin på Color Line sin båt som går fra Strömstad til Sandefjord. Foto: Privat

Fikk drømmegave

57-åringen forteller at et bryllup på svenskebåten passer for alle, uansett om du er veganer, allergiker, en stor barnefamilie og om du liker alkohol eller ikke.



– Jeg liker at man kan være sammen, men også har muligheten til å strekke litt på beina og ryggen, og handle litt, forklarer han.

Aadrian og Krister har tatt båten fra Strömstad til Sandefjord mange ganger, og er ofte i Norge.

– Norge er vårt andre hjemland. Vårt dyre, andre hjemland, sier han og ler.

– Vi elsker blant annet Oslo, Halden, Hemsedal og Bergen.

Etter bryllupet ga Color Line en bryllupsgave til det nygifte paret, som de satte stor pris på. Nemlig en tur med Color Fantasy som går fra Oslo til Kiel i Tyskland.

Dette er en tur paret lenge har snakket om å ta, så det blir en del av bryllupsreisen deres.

– Vi skal først reise med Color Line, og så blir det en tur til Hellas, forteller Krister til TV 2.