Giftet seg med ti (!) kvinner samtidig: – Kvinner kommer først!

Jo flere, jo bedre?

Det samme tenkte kanskje TikTokeren Emmanuel Lustin, da han bestemte seg for å inngå ekteskap med ti andre kvinner i en romantisk strandseremoni.

Mange syns kanskje at det allerede er vanskelig med én ektefelle å forholde seg til, men med ti koner under samme tak – kan det godt hende at det er en sjanse for tidobbelt så mange ekteskapsproblemer i fremtiden.

Går viralt

Vanlige problemer som forekommer i et ekteskap kan være stress, intimitetsproblemer og mangel på kommunikasjon – men i dette forholdet blir det siste neppe et problem.

GIFTERINGER: Om mannen trengte ti forlovelsesringer er uklart. Foto: Unsplash

Lustin postet selv en video av bryllupet på appen TikTok. Denne viste en romantisk seremoni på stranden, hvor hver brud står rundt deres felles ektemann – bærende på frodige buketter og hvite bikinier.

Med slør, selvfølgelig.

I videoen, som nå er slettet av ukjente grunner, stod det følgende:

«I dag giftet jeg meg med mine ti koner», etterfulgt av «Vi er brudene», som viste de lykkelige hustruene.



I et intervju med New York Post, fortalte TikTokeren at ekteskapet inneholder flere språk, flere personligheter, og flere vakre utseender – men at det ene de har til felles er kjærlighet og «positiv energi».

– Kvinner kommer først

Lustin, som poster sensuelle videoer på TikTok av at han masserer både sine klienter og koner, stilte i podkasten «Dirty Street Confessions» for å gi kontekst bak avgjørelsene hans:

KONE NUMMER FIRE: Emmanuel Lustin poster flere videoer på TikTok hvor han pleier sine koner. Foto: Skjermdump/TikTok

– Jeg prøver å gjøre det for kvinnene. Jeg prøver å vise kvinner at det er dette dere fortjener. Dette er hva kvinner fortjener fra menn… Fra hvem som helst, fortalte han.

– Det handler om deg. Kvinner kommer først.

Men ekteskapet har ikke gått ubemerket hen. Flere forvirrede TikTok-brukere har tatt til kommentarfeltet etter å ha sett videoen:

«Det der er helt sykt. Jeg klarer ikke én (kone, journ.anm.) engang», skriver en.



«Lykke til!», skriver en annen.

Det er uklart hvor seremonien foregikk, men én ting er klart:

Ekteskapet er ikke gyldig i hjemstaten New York, ettersom det er ulovlig å ha mer enn én ektefelle i USA, samt i flere deler av verden.