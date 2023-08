Går hardt ut mot bacongull-markedsføring

De siste årene har det vært et økende fokus på trening, muskelbygging og riktig mengde proteininntak i mange miljøer.

Mange ser etter enkle løsninger for å få i seg nok protein for å bygge muskler på raskest mulig måte.

Online coach Kristian Haugerud (24) er en av dem som i mange år hatt en livsstil med stort fokus på trening og kosthold.

Han reagerer sterkt på Bacongull fra Maarud som blir markedsført med «høyt proteininnhold» og «60 % protein» på fremsiden av posen.

– Det er veldig misvisende reklame, og det ikke er en bra proteinkilde for å bygge muskler, sier Haugerud til TV 2.

Haugerud refererer til blant annet emballasjen som tidligere reklamerte med «60 % protein» på posen. Nå er den endret til «høyt proteininnhold», men man kan fortsatt finne den eldre versjonen på flere norske nettsider som selger produktet.

TIDLIGERE EMBALASJE: Den tidligere emballasjen til Bacongull er fremdeles å finne på norske nettbutikken. Foto: Produktbilde Maarud.

– Laget av svinehud

Haugerud er snart ferdig med en bachelor i trening og coaching ved Høyskolen Kristiania og er kurset i blant annet ernæring.

Han er svært skeptisk til å markedsføre bacongull som proteinkilde.

– Svinesvor i bacongullet er fritert svinehud som er laget av kollagen, sier Haugerud, og legger til:

– Kroppen tar opp denne proteinkilden veldig dårlig, og dette er noe den vanlige mannen i gata ikke er klar over. De ser bare at den inneholder mye protein, sier Haugerud.

TRENING: Kristian Haugerud bruker mye tid på trening og kosthold. Foto: Privat

24-åringen forteller at nok protein er avgjørende for å bygge muskler.

– En veldig aktiv person burde man få i seg mellom 1,6 til 2,2 gram per kilovekt på kroppen, på en daglig basis, sier Haugerud.

Han forteller at han har sett flere kommentarfelt der folk forteller at de bruker Bacongull som proteinkilde, og at de tror dette er en bra måte å få i seg nok protein.

– Proteinkvaliteten i Bacongull er så dårlig at det har veldig lite effekt når man skal bygge muskler. Man bør heller gå for animalske eller vegetabilske proteinkilder, sier Haugerud.

Dette svarer Maarud

Pressekontakt i Maarud, Annette Eidesen, sier til TV 2 at Maaruds merking er faktabasert og tydelig.



– Vi forholder oss til det enhver tid gjeldende regelverket for merking av næringsmidler, skriver hun i en e-post til TV 2 og legger til:

– Maarud Bacongull er et animalsk produkt og innehar dermed høyt proteininnhold, sammenlignet med andre snacksprodukter. Dette er informasjon vi vet er interessant for mange forbrukere.

Maarud kjenner ikke til at bacongullet blir brukt som en kilde til muskelvekst, slik Haugerud beskriver.

– Vi kjenner ikke til at muskelvekst er en vanlig brukssituasjon, verken for Bacongull eller for snacks generelt.

Videre skriver Eidesen at den nye emballasjen nå merket «høyt proteininnhold», og at kritikken om markedsføring med 60 prosent protein dermed ikke treffer de nyeste potetgullposene.

Ernæringsfysiolog bekrefter proteininnhold

Helge Andreas Felberg, klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder med fagansvar for ernæringsavdelingen i Kostholdsendring.no, bekrefter at det er kollagenprotein fra grisehuden som er hovedproteinet i Bacongull.



PROTEIN: Ernæringsfysiolog Helge Andreas Felberg sier muskler foretrekker protein som vi finner i blant annet kjøtt, fisk, kylling, egg og meieriprodukter. Foto: Kostholdsendring.no / Aksell Lian.

– Byggesteinene i kollagenprotein er ikke foretrukket av muskler for muskelvekst – den delen av muskler som man i hovedsak ønsker å utvikle ved trening. Muskler foretrekker proteiner som vi finner i animalske mat- og drikkevarer som kjøtt, fisk, kylling, egg og meieriprodukter, skriver Felberg til TV 2.

Ernæringsfysiologen forteller at kollagen og kollagenprotein har en viktig oppgave i å støtte reisverket og faste strukturer i kroppen, men er mindre potent hvis man vil øke muskelveksten.

– Det er ikke misvisende å reklamere med høyt proteininnhold, for det er det jo, men det hadde vært til dels misvisende om produktet hadde blitt knyttet til formål eller verdi opp mot trening, restitusjon og muskelvekst. Baconsvor har ingen betydelig plass i god idrettsernæring når det kommer til utvikling av prestasjon og restitusjon, skriver Felberg.



Klinisk ernæringsfysiolog ved Universitet i Oslo, Mette Svendsen, er enig i at kollagenprotein er lite gunstig for muskelvekst. I tillegg poengterer hun at markedsføringen av Bacongull kan oppfattes som misvisende.

– Vi kan jo spekulere i at dette er for å nå unge som er opptatt av protein inntak og muskelmasse, skriver Svendsen i en epost til TV 2.

Svendsen tilføyer at økt muskelmasse er avhengig av både trening og god ernæring.