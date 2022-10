Ga babyen pandemi-inspirert navn: – Andre liker det kanskje ikke

«Lockdown» var en tung tid for flere, men for Cross-paret ble det en fantastisk tid for familie.

Jodi Cross (36) fra Bedfordshire, ble gravid under den andre «lockdown»-perioden i England under koronapandemien.

Cross og mannen, Rob Cross (36), valgte derfor å kalle sin baby opp etter pandemien for å huske på hvordan tiden under «lockdown» var for dem.

Moren sier til Kameraone at hun fortsatt ikke angrer på navnevalget paret gikk for.

Avslappende «lockdown»

Cross hadde lenge prøvd å bli gravid uten å lykkes, og paret hadde nesten gitt opp å stifte en familie sammen.

Først da koronapandemien kom og verden gikk i «lockdown», skulle det snu for paret.

BLE GRAVID: Jodi Cross tror at nedstengningen førte til at hun slappet mer av, som igjen gjorde at hun endelig klarte å bli gravid. Her er hun sammen med mannen Rob Cross og datteren deres. Foto: Privat / Kameraone

Cross ble permittert fra frisørjobben sin som følge av nedstengningen, mens mannen jobbet mindre i denne perioden.

36-åringen gir derfor koronapandemien æren for at hun klarte å bli gravid til slutt.

– Jeg tror vi bare slappet litt av, fordi vi hadde så mye mer tid enn vi vanligvis ville, og så fant vi ut at jeg var gravid, forteller Cross.

Datteren fikk spesielt navn

Selv om perioder i «lockdown» var krevende for noen, ble det en veldig fin periode for Cross-paret.

Og den 28. november 2021 kom den lille jenta verden til. De visste at hun ville bli en «lockdown»-baby, ettersom omikron-varianten hadde kommet.

– Vi valgte å kalle henne Lockie – oppkalt etter «lockdown». Vi likte navnet veldig godt, og «lockdown» var en veldig fin tid i livene våre fordi det var så avslappende, forteller Cross.

LOCKIE: Datteren til Jodi Cross er oppkalt etter «lockdown» som ble et kjent ord under koronapandemien. Foto: Privat / Kameraone

Videre forteller hun at datteren ble oppkalt etter «lockdown» fordi Cross ble gravid under en «lockdown». De forbinder det med en utrolig fin tid, og at det nærmet seg en ny «lockdown» da datteren ble født.

Moren sier at navnet kan overraske noen, men hun angrer ikke et sekund på at de gikk for Lockie:

– Folk liker kanskje ikke navnet, men jeg bryr meg ikke om hva andre tenker, sier hun.

Cross-paret møtte hverandre først da de gikk i samme klasse på skolen. I 2019 tok de opp kontakten igjen via Tinder og de giftet seg i 2021.