Frykter at Tinas tilstand «smitter» via sosiale medier

Den siste tiden har det vært lansert en noe kontroversiell hypotese:

Kan man få tics av å se andre i sosiale medier som har tics? Altså bli «smittet» av andres tics?

Ja, mener norsk ekspert.

#Tourettes trender i sosiale medier

En av årsakene til at debatten har oppstått, er dokumentaren «Tourette's Mystery», som for øvrig ligger på TV 2 Play.

Den britiske dokumentaren problematiserer blant annet at det var en enorm økning i Tourettes-diagnoser under korona-pandemien. I samme periode var det også en økning i bruken av sosiale medier.

Dokumentaren viser til statistikk som hevder at sosiale medier-bruken økte med 82 prosent under pandemien. Samtidig ble #Tourettes en utrolig populær emneknagg.

Konkret har Tourettes-relaterte videoer over 7,4 milliarder visninger på TikTok alene.

Ekspertenes råd for å minske eller fjerne tics, er å ha minst mulig fokus på tics. Ved å se veldig mange videoer i sosiale medier, hvor folk har tics, frykter ekspertene at det blir for mye fokus på tics. Med andre ord: Det motsatte av rådet om å ikke tenke på tics.

Det poengteres at sosiale medier alene ikke kan være den eneste årsaken til økningen i Tourettes syndrom-tilfeller, men dokumentaren går langt i å påstå at det er en del av problemet.

Dette er Tourettes syndrom Tourettes syndrom er en nevrobiologisk tilstand som kjennetegnes av tilbakevendende tics. Et tic er en ufrivillig, plutselig, rask, gjentagende, ikke-rytmisk bevegelse eller lyd. Eksempler på vanlige tics er blunking, hodebevegelser eller harking/kremting. For å få diagnosen Tourettes syndrom kreves debut før 18 års alder og minst to motoriske og ett vokalt tics, men disse trenger ikke opptre samtidig. Symptomene skal ha opptrådt daglig eller nesten daglig i minst 12 måneder og uten opphold i mer enn to måneder. Hos en person som har bare motoriske eller vokale tics i mer enn ett år kalles diagnosen kroniske motoriske eller vokale tics. Diagnosene kan stilles på bakgrunn av kliniske kriterier av psykolog og lege med relevant kompetanse.

Familie- og tvillingstudier har vist at det ofte er flere i samme familie som har tics. Det synes å være ulike kombinasjoner av forskjellige gener og miljøfaktorer som kan gi tilstanden. Personer med Tourettes syndrom forteller ofte at de har smerter i muskulatur knyttet til tics, særlig i nakke, skuldre og kjeve. Mange forteller også om uttalt tretthet og slitenhet generelt i faser hvor de har mye tics. Hodepine og stram muskulatur i nakken forekommer ofte. Kilder: Touretteforeningen, Oslo universitetssykehus og Helse Norge.

Blir takket av foreldre

Ifølge dokumentaren søker også mange nydiagnostiserte trøst i influensere som tør å snakke åpent om ticsene sine, fordi de på den måten ikke føler seg like alene. Det har norske Tina «tixietina» Victoria Fevang (31) erfart.

Hun har selv levd med diagnosen Tourettes syndrom i flere år, og bruker plattformene TikTok, Instagram og Facebook for å lære andre om diagnosen. Hun har kun fått positive tilbakemeldinger fra følgerne sine.

– De fleste meldingene er fra foreldre som har barn med Tourettes syndrom. De takker meg for åpenheten. De sier at jeg forklarer godt hvordan det for eksempel føles når ticsene kommer, noe som gjør at mange av foreldrene jeg har pratet med syns det er lettere å forstå barnet sitt, sier hun, og fortsetter:

– Jeg har også fått meldinger av ungdom som akkurat har fått diagnosen, som spør meg om blant annet hvor lang tid det tar før man kan bli trygg på seg selv og diagnosen sin, slik som jeg er nå. Da svarer jeg at det er ikke noe fasitsvar, og at jeg har gått en lang vei med meg selv før jeg turte å godta at jeg hadde en diagnose.

Kan være en utløsende faktor

Lars Lien er professor ved Høgskolen i Innlandets avdeling for helse- og sosialvitenskap, samt leder i Norsk psykiatrisk forening.

Han forteller at vi ikke har noen ferske, norske statistikker eller forskningsprosjekt hvor problemstillingen rundt Tourettes syndrom og sosiale medier er tatt opp. Det er foreløpig heller ikke registrert den samme økningen i Tourettes syndrom-tilfeller, som man ser i Storbritannia.

Lien mener likevel at det ikke er noen grunn til å betvile trenden.

– Hvis ting begynner å poppe i et land, så skjer det fort i et annet land. Det er ikke så store forskjeller på hvordan ungdom reagerer i andre land, kontra Norge. Så det er god grunn til å tro at det er fenomen i Norge også.

Han bekrefter også at personer med Tourettes syndrom kan bli påvirket av å se andre med tics.

Dersom man samler mange med diagnosen i et rom, kan disse personene få hverandres tics. De kan også få forverret ticsene de allerede hadde, ifølge professoren.

– Med det i bakhodet, gir det mening at TikTok-videoer av folk som har tics kan være en utløsende faktor for de med Tourettes syndrom. Jeg vil si at såkalte influensere har et ansvar her. De burde sånn sett ha et bevisst forhold til det de deler.

EKSPERT: Lien har bred kunnskap innen psykatrien. Foto: Anne Kristine Bergem/Norsk psykiatrisk forening

Opplevde en forverring

Fevang blir spurt om hun har et bevisst forhold til at videoer hun deler, der hun selv har tics, kan være en utløsende faktor for andre med tics.

– For å være helt ærlig, så har jeg ikke vært bevisst på det. Det burde jeg ha vært. Jeg var veldig opptatt av å vise min diagnose, på godt og vondt. Så det at slike videoer kunne vært en utløsende faktor for andre, det har jeg ikke tenkt på. Men det er absolutt noe jeg skal tenke på fremover!

Hun blir også spurt om hun personlig tror det kan ha en negativ effekt å se andre med tics på sosiale medier.

– Både ja og nei. Når jeg sitter her og svarer på disse spørsmålene, så kommer det noen lyder og rykninger. Jeg har sett flere videoer på sosiale medier av mennesker med Tourettes, hvor jeg har måttet pause videoen midt i. Dette fordi jeg får for mye tics av å se på videoene.

Likevel syns hun at det viktigste, i det store bildet, er at det å dele videoer av tics i sosiale medier gjør at man blir tryggere på seg selv og diagnosen.

– Jeg liker veldig godt selv å følge andre med Tourette på sosiale medier. Det er godt å se at man ikke er alene, samtidig som det er veldig lærerikt å høre andre sine situasjoner og kunne se deres hverdag.

Falske symptomer

Den nevnte dokumentaren tar også opp en annen problemstilling.

Siden det å ha Tourettes syndrom ofte gir store følgerskarer på sosiale medier, er det også de som later som at de har diagnosen for å få følgere.

Fevang kjenner til trenden, og lar seg provosere av den.

– Det syns jeg er provoserende og direkte stygt gjort overfor oss som faktisk har diagnosen og lever med dette hver eneste dag.

Hun sier at utenforstående kan oppleve tics som både underholdende og rart. Tourettes syndrom forbindes ofte med verbale tics, hvor man for eksempel skriker vulgære ord.

Fevang poengterer at diagnosen er langt mer enn dette.

Hun sier at noe så hverdagslig som å gå ute blant folk, kan være krevende for folk med Tourettes syndrom. For henne kan det resultere i at hun i stressende situasjoner lager mer lyder og bevegelser enn vanlig. Dette får folk til å stirre, og man må utvikle tykk nok hud til å stå i det.

– Vi må huske på at vi er mennesker som lever med dette hver eneste dag. Vi er tøffe nok til å gå ut i den store verden, selv med lydene og bevegelsene våre. Da syns jeg heller vi skal bli rost for det, istedenfor å bli ledd av. Vi er ikke klovner, vi er mennesker med ordentlige følelser!

Potensiell feildiagnostisering

Det finnes også forskningsartikler som mener at tics-økningen handler om en type massehysteri forårsaket av den økte bruken av sosiale medier i pandemien, og den store psykiske belastningen pandemien har hatt på unge mennesker.

Noen forskere mener derfor at dette slettes ikke har sammenheng med Tourettes syndrom, og kategoriserer det heller som «funksjonelle tics».

Professor Lien sier at diagnostisering i sosiale medier er et problem på et større nivå.

– Gjennom sosiale medier spres andre ord på hverdagsplager. Tidligere kunne man si at man var urolig før en eksamen. Nå sier mange at de har angst. Før var man sliten, nå er man deprimert. Dette kan gjelde tics også. At man bruker feil språk. Enkelte deler trolig videoer av at de har muskelspasmer og kaller dette tics, når det ikke nødvendigvis er noe annet enn et vanlig kroppslig fenomen.

Når flere sprer emneknagger med diagnoser på sosiale medier – uten at de nødvendigvis har fått disse diagnosene bekreftet av fagpersonell – vannes fort begrep ut, ifølge Lien. Da vil ikke de som faktisk har store problemer knyttet til diverse diagnoser bli tatt like seriøst.

Samtidig er det viktig for Lien å understreke at man aldri skal anta at noen later som at de har en diagnose. Dette er opp til personer i helsevesenet å finne ut av.

For tiden arbeider han med en studie, som snart skal publiseres. Der har de kartlagt utviklingen rundt angst, depresjon og ensomhet fra 1996 og til 2012.

– Der ser vi en stor økning blant jenter med angstlidelser, og en mindre blant gutter. Vi har sett dette det i sammenheng med utviklingen rundt bruk av sosiale medier. Brattest økning av angst-tilfeller var nemlig mellom 2006 og 2012, som var perioden hvor Facebook fikk fotfeste i Norge og «likes»-problemstillingen kom.

Lien poengterer at angst kan være en utløsende faktor for å utvikle tics.