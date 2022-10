Fridde til kjæresten – nå får hun massiv kritikk

– Noen kvinner har kanskje fortsatt en illusjon om at et frieri er en mann som går ned på kne, sier Maria Archontoulis fra Kvinnefronten.

FRIERI: Her snur Shiraz Brar seg, uvitende om at kjæresten, Sukhmin Garcha, skal fri. Foto: Caters News Agency

27 år gamle Sukhmin Garcha hadde gledet seg til å dele det fine øyeblikket på sosiale medier der hun frir til kjæresten sin, Shiraz Brar (27).

Til hennes store begeistring gikk videoen av frieriet på en strand viralt på blant annet TikTok.

Etter kort tid endret tonen seg i sosiale medier. Plutselig haglet det inn hets, skriver Daily Mail og New York Post.

Kritisk til frieriet

Kanadiske Garcha forteller at hun mottok mange hyggelige gratulasjoner i etterkant av forlovelsen. Mange roste henne for å fri, men så dukket det opp flere negative kommentarer.

Flere kvinner kritiserte 27-åringen for å fri, ettersom de mener at det er mannens oppgave.

Noen skrev blant annet til Garcha at hun ikke hadde selvrespekt, at hun burde vært flau, og noen hevder at partneren hennes ikke ser glad ut for at hun fridde til ham.

Andre spurte også om hun hadde vondt i kneet siden hun kneler i videoen, og skrev at de heller «ville ryddet havet enn å fri til en mann».

Var aldri i tvil om å fri

27-åringen ble overrasket over at de negative kommentarene kom fra kvinner, mens flere menn hyllet henne for å fri.

Det var aldri noen tvil for Garcha at hun ønsket å gå ned på kne og fri til kjæresten sin:

– Det førte ikke til noen problemer personlig. Kjæresten min hadde det største smilet om munnen. Familiene våre var veldig støttende og glade for det. Moren min var virkelig stolt, forteller hun ifølge New York Post, og fortsetter:

SA JA: Sukhmin Garcha fridde til kjæresten sin Shiraz Brar i sommer. Han sa ja, og de er nå forlovet. Foto: Caters News Agency

– Bare fordi mange ikke har gjort det før, så betyr det ikke at det er galt.

Garcha håper at den nye generasjonen kan bygge et nytt samfunn der kjønnsroller ikke eksisterer.

– Jeg tror virkelig at vi må bryte gjennom disse normene, og bare leve livet til sitt fulle potensial.

Videre forteller Garcha at hun håper flere vil velge å spre vennlighet og kjærlighet i en verden hvor det er så mye negativitet.

Påvirket av Disney

Maria Archontoulis er landsstyremedlem i organisasjonen Kvinnefronten, som kjemper mot kvinneundertrykkelse.

Hun synes det er dumt at Garcha fikk kritikk for frieriet.

– Jeg synes det er veldig trist. Samtidig kan dette mottas forskjellig i ulike deler av verden, og jeg håper og tror at denne saken kanskje ikke er helt representativ i Norge, sier hun til TV 2.

Archontoulis valgte selv å fri til kjæresten sin under Victor Leksells konsert på Findings festivalen i sommer. Han følte seg heldig som ble fridd til, og de fikk positiv respons på frieriet deres.

– Mitt inntrykk er faktisk at den positive responsen jeg fikk, var nettopp fordi jeg gikk imot det etablerte, sier hun.

Archontoulis tror folk har ulike syn på kjønnsroller, og at noen reagerer når de ser noe som er annerledes:

– Noen kvinner har kanskje fortsatt en illusjon om at et frieri er en mann som går ned på kne.

I videoen under kan du se øyeblikket der Maria Archontoulis fridde til kjæresten sin.

Hun forklarer at populærkulturen har innprintet oss med dette bildet gjennom oppveksten gjennom Disney, romantiske komedier og dating reality-serier.

Hun mener likevel at det er mulig å endre synet på kjønnsroller.

– Vi har allerede kommet langt med å utfordre hva et ekteskap er. Det er ikke bare mellom menn og kvinner, det kan også være mellom samme kjønn, forteller Archontoulis.

Videre forklarer hun at ekteskap er en konstellasjon der to parter skal være likestilte, og at det da er naturlig at begge kan ta initiativ til å fri.

– Jeg vil oppfordre alle kvinner til å ta saken i egne hender, om de ønsker å forlove seg, legger hun til.