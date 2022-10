Fra ferieparadis til flammeinferno på sekunder: – Det var et jævla mareritt

TERRORANGREPET PÅ BALI: Lørdag 12. oktober 2002 ble den tropiske øya Bali utsatt for terrorangrep. 202 døde og hundrevis ble skadet. Foto: STRINGER / INDONESIA / REUTERS

Lørdag 12. oktober 2002. Høysesongen for turister er i full sving på den indonesiske øya Bali i Asia. I gatene i det tropiske ferieområdet Kuta, vrimler det av unge mennesker, hovedsakelig backpackerturister fra vestlige land.

I Jalan Legian, Kutas hovedgate, ligger de populære klubbene Paddy’s Pub og Sari Club, hvor svært mange turister fester og danser fra seg etter en varm dag i sola.

Terrorangrepet

Rundt klokken 23:00 går en ung mann med ryggsekk inn på Paddy’s Pub. Musikken er høy, klubben er smekkfull og lørdagsstemningen på topp.

Midt i den feststemte folkemengden står den unge mannen. Ingen kan vite eller gjette at ryggsekken er full av sprengstoff. Noen minutter etter klokken 23 detonerer han bomben.

KAOS I FLAMMENE: Det var fullstendig kaotisk i gatene etter Bali-bombene eksploderte. Foto: AP Photo / Lefteris Pitarakis

Det oppstår full panikk inne i klubben. Folk løper ut i gata for å komme seg i sikkerhet. Flere hardt skadde bæres ut. Ingen, med unntak av terroristen, er så langt døde.

Bare 20 sekunder etter første eksplosjon, går neste bombe av. Den er plassert i en hvit varebil som står parkert utenfor utestedet Sari Club, noen meter bortenfor Paddy’s i samme gate.

Bilbomben, som senere ble anslått til å veie mer enn ett tonn, er betraktelig kraftigere og mer destruktiv enn ryggsekkbomben.

Denne bomben tar 202 liv.

Noen sekunder senere, utenfor den amerikanske ambassaden i Balis hovedstad Denpasar, eksploderer en tredje, langt mindre bombe. Én person blir lettere skadet.

Kaotisk

I Kuta hersker fortvilelse og sjokk i gatene. Nærmest alle bygninger i nærheten – og opptil flere kvartaler unna – er ødelagt eller skadet.

Overlevende løper rundt blant de døde og skadde i et flammeinferno. Mange forsøker å få de skadde i sikkerhet.

Alt som er av ambulanser, politibiler og taxier brukes for å frakte de skadde til sykehus.

FLAMMEHAV: Bilbomben gjorde hovedgaten i Kuta til et flammeinferno. Foto: STRINGER / INDONESIA / REUTERS

– Et jævla mareritt

Svenske Mia Berg var på backpackertur på Bali med venninnene Johanna og Anna. De var inne i Sari Club da bilbomben eksploderte. Kraften fra eksplosjonen gjorde at Berg ble slengt bakover i lokalet.

– Instinktivt ble jeg veldig redd, sier hun i den svenske C More-dokumentarfilmen «Terrorangrepet på Bali», som ligger på TV 2 Play.

OVERLEVDE: Svenske Mia Berg overlevde terrorangrepet på Bali. Foto: Terrorangrepet på Bali / C More

– Jeg følte en utrolig smerte på ryggen. Jeg har aldri følt en sånn smerte i hele mitt liv. Jeg bare skrek, sier Berg, som blant annet fikk store brannskader på kroppen.

Bergs venninne og reisekompanjong, Johanna, var blant de seks fra Sverige som døde.

Berg og flere andre jenter ble fraktet til sykehus. Det er særlig én ting som har brent seg fast i minnet hennes.

– En av jentene i ambulansen sa: «Dere kommer til å overleve dette her, jenter. Ikke vær urolige, dette går bra». Det var som en dårlig replikk fra en svulstig, amerikansk film. Da begynte det å gå opp for meg at vi var med på noe forferdelig, sier hun i dokumentarfilmen.

– For dette var ingen film. Det var et jævla mareritt.

TRØSTER HVERANDRE: To pårørende trøster hverandre i 2012 i forbindelse med tiårsmarkeringen for terrorangrepet på Bali. Foto: BEAWIHARTA / REUTERS

Måtte opereres uten bedøvelse

Lokalsykeshuset Sanglah Hospital – hvor Mia Berg ble fraktet – var ikke forberedt på å få inn såpass mange skadde på én gang.

– Da vi ankom sykehuset, var alle samlet der – både døde, skadde og pårørende. Det var fullt av folk, sier hun.

Berg var alvorlig skadet og måtte hasteopereres.

– Jeg måtte ligge på magen i en sal på sykehuset. Etter en stund mistet jeg følelsen i høyrearmen. Da sier legene: «Vi må operere, og det ganske fort, ellers kommer du til å miste hånda». Sykehuset var tomt for alt av smertestillende midler, så de sa: «Vi kan gi deg noe beroligende, fordi det er det eneste vi har igjen. Men du må ligge kjempestille, fordi nå skal vi skjære opp armen din».

Legene klarte å redde hånden hennes, og hun ble senere – i likhet med mange andre skadde – fraktet til Australia for flere operasjoner.

Mia Berg lever et normalt liv i Sverige i dag, men hun har fortsatt synlige brannskader på kroppen.

ENORME ØDELEGGELSER: Bilbomben på Bali drepte 202 mennesker, og førte til store materielle skader. Dette bildet er tatt 14. oktober 2002, to dager etter terrorangrepet. Foto: OKA BUDHI / AFP

– Verste terrorhandlingen i Indonesias historie

202 døde i terrorangrepet på Bali. De fleste døde og skadde var backpack-turister i 20-30-årsalderen fra mer enn 20 land, deriblant 88 fra Australia, 38 fra Indonesia og 23 fra Storbritannia. Hundrevis ble skadet, mange for livet. Alle nordmenn i området overlevde.

Etterforskningslederen av terrorangrepet, general Da'i Bachtiar, sa at bombingen var den «verste terrorhandlingen i Indonesias historie».

Den voldelige, islamistiske terroristgruppen Jemaah Islamiyah ble raskt og korrekt pekt ut som de ansvarlige. Jemaah Islamiyah har tilknytninger til al-Qaida, som et drøyt år tidligere sto bak 11. september 2001-angrepene i USA.

En uke etter Bali-terroren mottok nyhetskanalen Al-Jazeera et lydopptak som angivelig skal være stemmen til al-Qaida-leder Osama bin Laden. Stemmen på lydopptaket sa: «Dere vil bli drept slik som dere dreper, og dere vil bli bombet akkurat som dere bomber. Forvent mer som vil plage dere ytterligere».

I senere tid har det blitt bekreftet, blant annet av FBI-agenten Ali Soufan og et Jemaah Islamiyah-medlem, at al-Qaida finansierte terroraksjonen på Bali.

TERRORÅSTEDET: Politiet og tilskuere på stedet hvor bilbomben eksploderte. Bildet er tatt 13. oktober 2002, morgenen etter terrorangrepet Foto: CYRIL TERRIEN / AFP

Amerikanere og USAs allierte var målet

Flere fra Jemaah Islamiyah ble arrestert i ukene og månedene etter terrorangrepet, blant dem Ali Imron og hans to eldre brødre Muhklas og Samudra.

Ali Imron var koordinator for terroraksjonen.

– Som koordinator var det jeg som valgte metoden og når bombene skulle gå av. Det var også jeg som lærte opp selvmordsbomberne, forteller Imron i dokumentarfilmen «Terrorangrepet på Bali».

ANGRENDE TERRORIST: Ali Imron, fotografert 8. oktober 2022, fikk livstid i fengsel for sin deltakelse i Bali-terrorangrepet. Nå jobber han med å avradikalisere andre. Foto: BAY ISMOYO / AFP

Imron, som ble radikalisert av storebroren Mukhlas, forteller videre hvorfor nettopp turistøya Bali ble målet.

– Tanken bak bombeangrepet på Bali, var å angripe hvite og andre utlendinger. Særlig amerikanere og deres allierte, fordi USA hadde angrepet Afghanistan etter angrepet på World Trade Center.

Tre terrorister dømt til døden

Imros fikk ikke dødsstraff for sin delaktighet. Han ba om tilgivelse og fortalte etterforskningslederne at han innså hva han hadde gjort galt. I tillegg forklarte storebroren Mukhlas at lillebroren var motstander av terrorplanen fra starten av.

Imros sitter nå i fengsel i Jakarta, hvor han blir sittende livet ut.

– Jeg inngikk en avtale med lederne av etterforskningen om å bli med på avradikalisering av andre. Det har jeg gjort frem til nå, sier Ali Imron i dokumentarfilmen.

Av alle Jemaah Islamiyah-medlemmene som ble arrestert, ble tre av dem dømt til døden: Imam Samudra, Amrozi Nurhasyim og Ali Ghufron. Alle tre ble henrettet ved eksekusjonspelotong, 9. november 2008.

MINNES DE DØDE: For å markere 20-årsdagen for terrorangrepet, 12. oktober 2022, samlet en rekke mennesker seg i Kuta, Bali, for å be for de døde. Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

En dramatisk skildring av terrorangrepet på Bali, har nå blitt en fireepisoders miniserie kalt «Bali 2002», og er tilgjengelig på TV 2 Play. Den svenske dokumentarfilmen «Terrorangrepet på Bali», som fokuserer på svenskene som var til stede, er også tilgjengelig på TV 2 Play/C More.

