Fort hjort: «Rudolf» tuklet seg inn i julepynt

JULELYS: En hjort har vært på julebesøk hos befolkningen i Oregon. Foto: Oregon Department of Fish and Wildlife

Selv om det ved første øyekast kunne se ut som «Rudolf» hadde gått seg vill i amerikanske Oregon i forrige uke, så var det bare en stakkars hjort som hadde tuklet seg inn i julelys.

– Et skritt for langt

Ifølge Oregon Department of Fish & Wildlife (ODFW), har hjorten hatt en lenke med julelys som var festet til geviret sitt.

– Til alle dere fra Clark Griswolds der ute; vi vet at dere elsker å pynte til jul, men dette er et skritt for langt, skriver ODFW med en humoristisk tone i et innlegg på Facebook.

Hjorten skal først ha blitt observert i Oregon i november, men ble nylig observert igjen. Da ringte det lokale politiet til ODFW-ansatte for å få hjelp til å fjerne julelysene.

Hjorten ble skutt med en bedøvelsespil for å kunne hjelpe den.

FÅR HJELP: Her tar en ansatt ved Oregon Department of Fish and Wildlife av julelysene fra hjortens gevir. Foto: Oregon Department of Fish and Wildlife

Det ble ikke funnet noen skader, og hjorten reiste seg raskt igjen etterpå.

Viser dominans

Linda Reed fra Oregon sier til Fox Los Angeles at hun har observert hjorten i hagen sin.

Før hun så den med egne øyne, hadde hun sett et Facebook-innlegg om hjorten.

– Da jeg så ham tenkte jeg: «Herregud, der er hjorten jeg så her om dagen!» sier Reed som er glad for at den har fått hjelp nå.

ØREMERKE: Et gult øremerke ble plassert i hvert øre på hjorten for identifikasjonsformål. Ifølge ODFW kom hjorten seg fort på beina igjen. Foto: Oregon Department of Fish and Wildlife

ODFW forteller at hjortebukken gnir geviret sitt på trær, busker og gjenstander fra oktober til midten av desember for å markere sitt territorium og vise dominans mot andre bukker.

– Hver høst får vi rapporter om bukker som har viklet seg inn i volleyballnett, hengekøyer, og ja, til og med julelys, skriver de på Facebook.

Anbefalingen til ODFW er derfor at innbyggerne bør henge sine julelys høyere opp i trærne, slik at bukker ikke kan komme til.

Eventuelt bør en også ta ned volleyballnett og hengekøyer når de ikke er i bruk.